تهنئة خاصة من ديانا كرزون لمحمد عسّاف بمناسبة زواجه..شاهدوا ماذا قالت له

ضجت المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بخبر زواج نجم عرب آيدول الفنان الفلسطيني محمد عساف من فتاة فلسطينية تدعى ريم عودة من خارج الوسط الفني.

وعلى إثر ذلك، لم تتردد الفنانة الأردنية ديانا كرزون بأن توجيه تهنئة خاصة لزميلها في برامج اكتشاف المواهب وفي الوسط الفني عمومًا، حيث قامت بكتابة تغريدة من خلال حسابها على موقع تويتر وقالت فيها: "محمد يا عريس..ألف ألف مبروك..الله يتمملكم على خير يارب وتتهنو ويبعد عنكم عيون الناس..خبر مفرح جدًا كل التوفيق".

محمد يا عريس

الف الف مبروك

الله يتمملكم على خير يارب

وتتهنو ويبعد عنكم عيون الناس

خبر مفرح جدا

كل التوفيق 🙏🏻

👰🏻♥️🤵🏻@MohammedAssaf89 pic.twitter.com/1NffNM8rOn — Diana karazon ديانا كرزون🍒 (@iamdianakarazon) August 10, 2020

ولاقت تغريدة كرزون تفاعلًا لافتًا، واستغل متابعوها الفرصة ليوجهوا هم أيضًا التهاني والتبريكات لمحبوب العرب محمد عسّاف بمناسبة زواجه.

وكان محمد عسّاف قد احتفل بزواجه في دبي في حفل اقتصر على حضور الأهل والمقربين فقط، وكان خبر زواجه مفاجئًا للجميع خاصة وأن كل شيء تم في سرية تامة ولم يسبق وأن لمّح خلال الفترة الماضية بأنه لديه أي نية في الارتباط.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: