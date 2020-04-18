نيللي كريم: أجريت جراحة في عيني بسبب كثرة البكاء في أعمالي الفنية! (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم، عن إجرائها عملية جراحية في عينيها، منذ فترة قريبة، بسبب كثرة بكائها في أدوارها الفنية التي لعبتها على مدار السنوات الماضية.

ومن المعروف عن نيللي كريم إجادتها لأدوار الحزن والبكاء، وقدمت أكثر من عمل فني يتمحور حول الأمر ذاته، مثل "سجن النسا"، و"تحت السيطرة" و"سقوط حر".

وقالت نيللي أثناء حلولها ضيفة في برنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا: "أنا عملت عملية فـ عيني بسبب كتر العياط، وكان عندي فتء في العين، والدكتور كان مانعني لمدة 6 شهور إني أعيط".

وأضافت: "لم أقدم أدوارًا كئيبة كما يعتقد كثيرون، أدواري كانت عميقة تهدف لشيء ما، ورغم ذلك سأعوض الجمهور عن الحزن طوال السنوات الماضية، بمسلسل كوميدي في رمضان المقبل، يحمل اسم ١٠٠ وش".

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن المسلسل سيكون مختلفًا تمامًا، حيث تلعب شخصية فتاة نصابة ويشاركها البطولة الفنان آسر ياسين.

وكانت نيللي كريم قد خضعت مؤخرًا لجراحة في الوجه لإزالة "ورم" كانت تُعاني منه، مؤكدًة أنها نجتْ من الإصابة بالشلل.

وأوضحت تفاصيل العملية الدقيقة التي خضعت لها بالولايات المتحدة الأمريكية، فقالت إنها كانت "مخضوضة" للغاية بسبب صعوبة الجراحة وخطورتها في الوقت ذاته.

وتابعت، أنها كانت تعاني من "ورم" على أعصاب الوجه من الجهة اليمنى، مضيفة: "لجأت للعديد من الأطباء الذين أكدوا خلال الفحوصات أن الجراحة خطيرة ولهذا لجأت لإجرائها في أمريكا".

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