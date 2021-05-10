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توأم بلقيس فتحي تشعل السوشيال ميديا.. "زوجي يقولي نسخة ما رح نعرف نفرق"!

منشور 10 أيّار / مايو 2021 - 06:58
بلقيس فتحي
بلقيس فتحي

أشعلت الشابة السعودية رحاب بخاري مواقع التواصل الاجتماعي لشبهها الكبير بالنجمة اليمنية بلقيس فتحي، بعد تصدر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" وحصوله على آلاف الإعجابات.

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أطلَّت رحاب البخاري في الفيديو وهي تقلِّد حركات بلقيس فتحي مؤيدةً أغنيتها "حالة جديدة"، حيث بدا كأنها توأمها ونسخة طبق الأصل عنها.

وأشارت بخاري، الأم لطفلين، أن زوجها يرى أن شبهها ببلقيس كبير، فخلال مداخلة مع برنامج ET  بالعربي، قالت: " زوجي يقولي نسخة ما رح نعرف نفرق بين الأصل ومو الأصل، ونفسي هي تشوف وتقرّر إن كان هناك شبهًا لهذه الدرجة أم لا”.

وحول شبهها ببلقيس، قالت: "كتير مرة يقولون أنني أشبه بلقيس مع اني كنت أستغرب وما كنت حس هالشبه كبير".

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وأوضحت بخاري أنها انتقلت إلى تطبيق "تيك توك" لنشر فيديوهاتها؛ لأن لديها الكثير من الوقت بعد إغلاق المدارس في كورونا؛ فهي تعمل كمعلمة.

ولا تعد بخاري شبيهة بلقيس الوحيدة، فهنالك الإعلامية السودانية لينا أنور والتي قيل أنها شبيهة الفنانة.

شبيهة بلقيس فتحي
شبيهة بلقيس فتحي

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