طليق بلقيس فتحي يوجه لها صفعة قوية!

"أنا كرجل سعودي...مستحيل مستحيل الإعلام ياخذ مني حق أو باطل"!

هكذا بدأ رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف حديثه عن طليقته الفنانة اليمنية بلقيس فتحي!

سلطان والذي سُأل عن سبب خلافه مع زوجته السابقة وأم طفله الوحيد أكد أنه من المستحيل أن يتكلم عن بلقيس لأنها أم طفله الغالي "تركي" ولأنه تربى في بيت سعودي ويعلم أن أسرار البيت يجب أن تبقى داخله وبين الأفراد لا أكثر ولا أقل.

رد فعل سلطان اعتبره البعض صفعة قوية لـ بلقيس والتي كانت قد أعلنت منذ حوالي الأسبوعين أنها رفعت قضية خُلع في المحاكم الإماراتية ضد سلطان، كما أنها كانت توجه كلام غير مباشر عن طريق منشوراتها عبر السوشال ميديا والتي كان منها "الذي سيكسر لنا غصنًا..سنقتلع شجرته"..

زواج بلقيس فتحي

يذكر أن زواج بلقيس كان قد شكل حدثاً مهماً وتصدَّر اهتمامات جمهورها، حيث احتفلت خلال الشهر الأخير من عام 2016 بحفل زفافها في فندق برج خليفة في دبي والذي وُصف بالأسطوري والملكي. خلال حفل الزفاف كان من المفترض أن تطل الفنانة بفستانين إلا أن الفستان الثاني تمزق السحاب الخاص به مما دفعها إلى الاكتفاء بواحد وكان من تصميم تيما عابد.

ووقعت بلقيس والتي كانت حديث الجمهور منذ مدة في فخ السرقة والتكرار خاصةً مع الوعي الكبير الذي يملكه رواد السوشال ميديا وقدرتهم على تمييز أعمال الفنانين. واتهمت بلقيس بالسرقة من 4 فنانين بعد أن تم مشاركة الفيديو كليب الخاص بها والذي حمل عنوان "حالة جديدة" وهم "الفرقة الكورية "سفنتين" والفرقة الكورية "توايس" والنجمة العالمية "كاردي بي" إضافة إلى النجم المغربي "سعد لمجرد".

وعلقت فتحي على الموضوع بـ "أنا فان للفرق الكورية وكثير أثروا فيني ومن الطبيعي أن تتشابه الأعمال الفنية حتى على المستوى العالمي أيضاً أغلب الكليبات الموسيقية متشابهة"!...ووصفت الهجوم الشديد عليها بـ بالترويج المجاني للفيديو كليب وهو ما يخدم مصلحتها بعد أن تم تداول الصُور والاتهامات بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي وبالتحديد تويتر.

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