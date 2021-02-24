توأم فتيات إعلان عطر عمرو دياب من هذه الجنسية العربية.. والموديل الأخرى ارتدت الحجاب!

ما تزال أخبار الفنان المصري عمرو دياب تتصدر الحديث عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية.

وكان إعلان عطر دياب سبب تصدره الحديث لكثير من النقاط، أولها مدة الإعلان التي وصلت لـ دقيقتين تقريباً وسخر الجمهور من مدة الإعلان بـ "هم كانوا عايزين إعلان بس تحمسوا وعملوا فيديو كليب رومانسي"!.

السبب الثاني هو الجرأة التي احتواها الإعلان واتهامات بالإساءة للمرأة العربية والتلميحات الجنسية خاصةً المقطع الأخير الذي أظهر توأم تقعان في حب دياب بعد أن استنشقوا رائحة عطره.

بالحديث عن التوأم فهما في الواقع تحملان الجنسية العربية وليس كما أشيع أنهما من جنسيات أجنبية، إذ أن التوأم هما "نسب ونيرفانا الجردي" من لبنان.

وكانت التوأم قد تقدمتا لمسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2014 وتمكنتا وقتها من الوصول إلى مراتب متقدمة... نيرفانا ونسب كلتاهما درستا في مجال الإذاعة والتلفزيون وعملت التوأم لفترة في مجال تقديم البرامج.

أما الموديل الثانية التي تواجدت في الإعلان فهي من جنسية روسية وتدعى "نيكا ماريانا" وتمتلك متجر إلكتروني للرموش اللاصقة ومتجر للملابس الجاهزة، وقد تم تداول صُور لها أثناء تواجدها في دبي وهي ترتدي الحجاب.

المودل الروسية "نيكا ماريانا" خلال زيارتها لدبي تبدو رائعة بالحجاب 🧕🏻. pic.twitter.com/KZeAiLt8eo — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) February 23, 2020

البطلة الرئيسية للإعلان هي الإعلامية المصرية "إنجي كيوان" والمتزوجة من شاب لبنانى تعرفت عليه فى أبو ظبى حيث كانا يعملان معاً، والآن لديها طفلان.

دخلت انجي عالم إنستجرام منذ بضع سنوات، وأصبحت واحدة من أهم نجمات السوشيال ميديا في الوطن العربي، كما أنها قدمت عددًا من البرامج التليفزيونية إلا أنها حققت الانتشار بعدما شاركت في تقديم برنامج "قعدة رجال" مع نيقولا معوض وخالد سليم وقيس نجيب.

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