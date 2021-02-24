دينا الشربيني تُنهي حالة عمرو دياب وتسبب له تخبط عاطفي وفني.. والجمهور "ماذا بينك وبين الله"!!

يبدو أن لعنة الفنانة المصرية دينا الشربيني بدأت بأخذ مجراها في حياة الفنان المصري عمرو دياب العاطفية والفنية.

منذ لحظة إعلان انفصال دياب عن الشربيني حتى بدأت التخبطات في حياة عمرو العاطفية، إذ أن الأخير كسر حاجز المعجبين عن طريق السماح للمعجبين وبالتحديد الفتيات بالتقاط الصُور معه، وتم تداول تلك الصُور على نطاق واسع وبشكل شبه يومي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وما زاد الطين بلة، إعلان العطر الذي أطلقه مساء أول أمس والذي تم تصويره تحت إشراف المخرج طارق العريان، والملفت كان تواجد الإعلامية المصرية إنجي كيوان كموديل في الإعلان بعد تداول صُور لها مؤخراً مع الفنان أثناء تواجده في دبي.

موديل واحدة لم تكن كافية لـ دياب، وتواجد في الإعلان أخريات تمكن من لفت الأنظار بسبب طبيعة ملابسهن واقترابهن من دياب وُصفت بأنها تحوي تلميحات جنسية في طياتها!.

وفتح الإعلان باب انتقادات وهجوم على دياب ووصفه البعض بأنه دمر مسيرته الفنية أو بالأحرى الصُورة التي طبعها في عقول الجمهور خلال السنوات الطويلة، أما الملفت فكان تعليقات الجمهور بأن ما يحصل معه هو لعنة دينا الشربيني التي انفصل عنها.

الجمهور الذي تداول اسم دينا بشكل كبير ساهم في تصدرها الترند عبر تويتر، وكانت تغريدات الجمهور حول الموضوع كالتالي: "ماذا بينك وبين الله يا دينا الشربيني عشان محدش في مصر بقى طايق عمرو دياب من بعدك".

وتابع آخر "حس ان دينا الشربيني صاحبتي، كانت زميلتي في المدرسه وديما حاسه بمسؤليه عاطفيه اخويه تجاهها بقيت بتأذي لما اشوف صوره لعمرو دياب من غيرها، بنفخ لو شوفت كليباته فيها بنات، اي شئ بيحاول يعمله بيقابل مني بالنينينينيني ياراجل ياشايب ياخرفان!..حاسه انه اكس صاحبتي ولازم ننتقم منه".



وعلق أحدهم "سعيد اوي ان الناس بيتريقو علي عمرو دياب عادي و حاسس ان الشعب المصري بدأ يكسر الأصنام اللي كان بيعبدها"... واضاف آخر "مش عارفة دينا الشربيني دعواتها مستجابة أد ايه بس مش معقول بعد ماتسيب عمرو يصبغ شعره بلون قبيح ويطلع شكله مسخرة على كان البيبسي وكمان يعمل اعلان الناس تتريق عليه. بركاتك يا دينا والله".

سعيد اوي ان الناس بيتريقو علي عمرو دياب عادي و حاسس ان الشعب المصري بدأ يكسر الأصنام اللي كان بيعبدها — Unhappy, but still cool (@usfngm) February 23, 2021

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