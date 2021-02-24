دنيا بطمة ترد على منى السابر من خلال استعراض مؤخرتها.. فيديو!

يبدو أن الحرب قد دقت طبولها بين منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك والفنانة المغربية دنيا بطمة المتزوجة من طليق السابر.

قررت منى والتي كانت تتجنب الدخول في نقاشات أو بالأحرى حرب كلامية مع بطمة، منذ يومين الخروج عن صمتها ومهاجمة بطمة التي شاركت فيديو راقص لها منذ مدة على أغنية "يوم ليك ويوم عليك" كسخرية على قرار حبس السابر لمدة سنة.

ووصفت السابر بطمة بالمستوى الهابط لما فعلته، وأضافت أنها من غير الممكن أن تتشمت بأحد لأنه من غير المعلوم ما الذي يمكن أن يواجه الإنسان أثناء خروجه من بيته.

وكانت السابرقد صرحت سابقاً أنهم حاولوا طمس هويتها من الأوراق الرسمية الخاصة بابنتها حلا الترك وابنها عبد الله عن طريق تبديل خانة الأم باسم دنيا بطمة وهو ما أغضبها ودفعها للبكاء من الظلم الذي تتعرض له.

وقررت بطمة الرد عن طريق استعراض مؤخرتها، إذ شاركت فيديو لها من داخل المنزل على أنغام أغنية محمد رمضان "السلطان" والتي في كلماتها "اسمي شاغل كل الحاقدين.. شايفيني رقم واحد وسط المحبوبين.. أحلامي من غير سقف والتطور من صفاتي.. أنا شفت ناس بتخلي الحق يبقى باطل".

وكان أغلب التركيز على مؤخرة الفنانة والتي بدت بشكل غير طبيعي واتهمها البعض أنها تحاول استعراضها بشكل مقصود.

من جهة أخرى، كانت محكمة الاستئناف في مدينة مراكش قد قضت بالسجن النافذ في حق دنيا لمدة 12 شهرا على خلفية متابعتها في قضية ابتزاز المشاهير التي تعرف إعلاميا بـ(حمزة مون بيبي)، والى الآن لم يتم تنفيذ الحكم بشكل نهائي على عكس شقيقتها إبتسام التم تم إثبات تورطها وتقضي أيامها في سجن النساء.

بطمة والتي تعيش أسوأ أيامها كانت قد اتهمت بسرقة صُور وفيديوهات طفلة أجنبية ونسبها لابنتها التي أنجبتها مؤخراً.

واثار الموضوع زوبعة إعلامية كبيرة بسبب فضائح دنيا التي لا تنتهي خاصةً أنها قامت بحظر والدة الطفلة لتتمكن من مشاركة الصُور والفيديوهات براحة تامة.

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