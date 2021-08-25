توبا بويوكستون تعيش علاقة حب جديدة.. ماذا عن حبيبها الذي يصغرها بـ9 أعوام!

حياة المشاهير يعتبرها البعض ملكهم، فلهم الأحقية في إثارة الشائعات حول ارتباطهم وطلاقهم وإنجابهم وغيرها من الأمور التي لا تخصهم، وما تزال الصحافة التركية تتابع عن كثب حياة النجمة توبا بويوكستون المعروفة بشخصية "لميس".

تعتبر الممثلة التركية توبا بويوكستون مادة دسمة للصحافة، فكل مرة يرتبط اسمها بفنان ويشاع وجود علاقة بينهما، لكن أخر تطورات هذه الادعاءات علاقتها بالفنان التركي مراد بوز الذي شاركته بطولة مسلسلها الجديد "النفس الأخرى" "Another Self" الذي يبث على منصة "نيتفلكس".

وبدأت شائعات علاقة الثنائي بالانتشار قبل أكثر من شهر تقريبًا، حيث ادعت الصحافة أنهما كانا متواجدين على متن قارب وسط البحر عقب انتهائهما من تناول العشاء معًا، فقد نشرا عدة صور لهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي اتضح انها من ذات المكان.

وما أكَّد هذه المزاعم نشر مراد بوز صورة لطاقم عمل المسلسل عبر حسابه على "إنستغرام" بينما تجلس توبا إلى جانبه.

ومن الجدير بالذكر أنه توقف تصوير المسلسل "النفس الآخرى" لفترة بعد إصابة النجمة بفيروس كورونا، وبعد تشافيها وخروجها من المشفى عادوا لاستئناف العمل.

توبا بويوكستون وعلاقتها مع فنان يصغرها

انتشرت شائعات تفيد وجودعلاقة حب تجمع بين الجميلة التركية توبا بويوكستون، التي تبلغ من العمر 38 عامًا، والممثل التركي إيكين ميرت دايماز، الذي يبلغ من العمر 29 عامًا.

وفي التفاصيل، تعرف الثنائي على بعضهما البعض عن طريق أصدقاء مشتركين، وقررا عدم متابعة بعضهما الآخر عبر حسابات المواقع التواصل الاجتماعي كي يبقيا علاقتهما سرية وبعيدة عن عيون الصحافة، لكن في نهاية الأمر انفصلا.

علاقة توبا بويوكستون

يذكر أن توبا كانت متزوجة من الممثل التركي أنور صايلاك لمدة 6 سنوات أثمرت عن إنجاب ابنتين، إلَّا أنهما قررا الانفصال لتبدأ علاقة حب جديدة مع رجل الأعمال الشهير أوموت أفيرجان، لكن في بداية جائحة كورونا، انفصلا بعد علاقة دامت لـ 4 سنوات.