أول تعليق من نسليهان أتاغول على خبر انضمام توبا بويوكستون إلى مسلسل ابنة السفير..الحرب الباردة!

لا أحد يعلم لماذا.. إلا أن الجمهور التركي والعربي كان يبحث جاهداً عن تعليق لـ نسليهان على خبر انضمام توبا إلى مسلسل ابنة السفير بعد أن كانت الأولى قد انسحبت منه بسبب وضعها الصحي.

وبالفعل عملت الصحافة التركية جاهدة من أجل توجيه سؤال لـ نسليهان عن زميلتها توبا وتمكنوا من الأمر بعد أن التقطتها عدسات الباباراتزي أثناء خروجها من أحد المطاعم برفقة زوجها الممثل التركي قادير دوغلو.

وكان السؤال الموجه كالتالي "السيدة توبا جاءت من بعدك لأسرة مسلسل السفير.. ما تعليقك"؟! لترد نسليهان بـ "ليكن خير يا أصدقاء لن أقول شيء آخر"!

واعتبر البعض تعليق نسليهان ليس مجرد رأي عابر وأن نسليهان غير راضية عن الوضع الحالي، وكانت تعليقات الجمهور كالتالي "طريقتها بالكلام مستفزة شنو ماريد اقول شي اخر كانو مو عاجبها يعني بس لان هي نفصلت لازم محد يجي بعدها"..وتابع آخر "يعني وش خسرت لو قالت توبة فنانة جميلة ويحق لها مايحق لغيرها ليه يتهربون حتى من قول كلمة طيبة"..وكان هنالك تعليق "طلعت نسليهان نفسيه ليش كذا اسلوبها اذا طلعتها بسبب صحتها ليش ماتجاوب على الاسئله بكل اريحيه ليش شكلها متنرفز وكانها متغاضه اذكر بحب اعمى نفس الطريقه قلت يمكن بينهم مشكله والحين يسألونها عن توبا وماتبي تجاوب ترا هالتصرفات يفسرونها الجمهور والفانز تفسير ثاني ابسطها الغيره".

وأكدت نسليهان والتي تركت كاست العمل الذي جمعها بالممثل التركي "إنجين أكيوريك" بسبب إصابتها بمرض "تسرب الأمعاء" أن قرارها جاء من الطبيب المشرف على حالتها خاصةً بعد أن فقدت الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية مع أخبار أنها فقدت الوعي أثناء تصوير المسلسل.

يذكر أن الحلقة السابقة من العمل شهدت غضباً كبيراً من الجمهور التركي بعد استخدام إحدى شخصيات العمل جريدة عليها صورة نسليهان والممثل التركي اوراز الذي كان قد انتهى دوره من أجل تنظيف الزجاج ومن ثم رميها في سلة القمامة، المشهد أثار غضب محبي النجمين الذين اعتبروا الأمر اهانة لهما بعد خروجهما من المسلسل وكانت التعليقات كالتالي:

"اكيد اهانه وواضح متعمدين"..وتابع آخر "ما تابعت المسلسل بس جد حرام اهاااانة لهم"..وكان هنالك تعليق "اوفر مره الي يسونه طبيعي بتطلع ترا مرض مرض!!!!حسبي الله".

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