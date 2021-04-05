توبا بويوكستون تفشل في إنقاذ ابنة السفير.. وهذا هو موعد الحلقة الأخيرة منه!

يبدو أن الممثلة التركية توبا بويوكستون قد فشلت تماماً في إنقاذ مسلسل "ابنة السفير" والذي كانت قد انضمت له مؤخراً لإنقاذ الكاتبة والتي هي صديقتها على المستوى الشخصي، كذلك بسبب علاقتها الجيدة مع بطل العمل إنجين.

وتم تداول خبر رسمي حول إيقاف العمل التركي بعد 6 حلقات من الآن وبالتحديد عند الحلقة 52 بسبب الانخفاض المستمر في ريت الحلقات وعدم قدرته على المنافسة.

أيضاً تم تداول خبر حول أن الشركة المنتجة ستكشف عن البوستر الجديد لمسلسل ابنة السفير يوم الاثنين 12 أبريل في معرض Mip Tv للترويج بالأعمال العالمية بمدينة كان الفرنسية.

رسمياً : مسلسل ابنة السفير سينتهي عند الحلقة 52 ، أي بعد 6 حلقات#SefirinKızı pic.twitter.com/ZYwze6bQbd — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) April 5, 2021

البوستر الجديد لمسلسل ابنة السفير سيتم الكشف عنه يوم الاثنين 12 ابريل في معرض Mip Tv للترويج بالأعمال العالمية بمدينة كان الفرنسية#SefirinKızı pic.twitter.com/YhI9BQJ1Lw — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) April 4, 2021

كما كشفت بعض التقارير وقت انضمام توبا للعمل أن الشركة المسؤولة عن إنتاج المسلسل دفعت مبلغ 3 ملايين ليرة تركية (404616 دولارا) بعد قبول توبا بويوكوستن المشاركة في المسلسل، بالإضافة إلى حصولها على 200 ألف ليرة تركية (26974 دولار) لكل حلقة من حلقات المسلسل.

وكانت توبا قد انضمت للعمل بعد انفصال الممثلة التركية نسليهان أتاغول على أثر وعكة صحية مرت بها والتي هي "تسرب في الأمعاء" والذي كان نتيجته فقدان الممثلة للكثير من وزنها و شعورها بالتعب ولأنها حاجة إلى الراحة لفترة طويلة أخذت القرار بالانسحاب.

وصادف أن الممثل التركي اوراز انفصل عن العمل بسبب انتهاء دوره في نفس الحلقة التي تم إنهاء فيها شخصية نسليهان، ووقتها عرضت حلقة قيل أنه تم إهانة نسليهان واوراز فيها على أثر إستخدام إحدى شخصيات العمل جريدة عليها صورة الممثلان من أجل تنظيف الزجاج ومن ثم رميها في سلة القمامة.



قصة العمل

تدور حول قصة حب مستحيلة بين "ناره" ابنة السفير و"سنجار" ابن عامل بسيط في "موغالا"، وقد وقع الاثنان في حب بعضهما منذ اللحظة التي تقابلا فيها عندما كانا طفلين. العاشقان يدركان أنهما لن يستطيعا الاجتماع بسبب مواضيع عائلية، فيقرر الثنائي الهرب وترك كل شيء خلفهما. في اليوم الذي سيهربان فيه، يحصل شيء غامض وتختفي ناره بشكل مفاجئ! بعد سنوات ستتغير حياة "سانجار" وعندما يستعد للزواج من فتاة أخرى تظهر ناره أمامه من جديد ومعها أسرار الماضي.

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