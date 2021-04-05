هند البلوشي تنفعل بسبب زوجها علي يوسف.. هل انفصلا؟

عادت الممثلة الكويتية هند البلوشي لتصدر حديث الجمهور بعد أن شاركت رسالة شديدة اللهجة وتحذيرية على خلفية زواجها من علي يوسف.

وجاء في الرسالة التحذيرية التي أطلقتها هند "حبايبي وايد مصختوها ولقافتكم اوفر وفضولكم زايد مو شغلكم التفاصيل وانا مو فاضية اطلع ابرر افعال غبية من الغير..عندي هدف اهم بوايد من سخافات وسخرية القدر لما اخلص هدفي واحقق ذاتي والشي الي غيري لو بموت ما يحصله بعدين التفت حق تصريحات غبية".

وتابعت هند "واللي لو انزل الي عندي لأحرق الدنيا بس شسوي مو فاضية ومو مزاجي..فانشغلوا بحياتكم عمري انتوا..كل شي بوقته حلوا وعد تعرفني قول وفعل".

وربط الجمهور الموضوع مباشرةً بزواجها من الفنان العراقي علي يوسف على الرغم من أن زوجته التي طوال الفترة الماضية تُكذب خبر الزواج لم تعلق بأي شيء جديد خلال الساعات الماضية. إذ يذكر أنه منذ لحظة إعلان الزواج بدأت الحرب بين هند والزوجة الأولى التي تدعى "زهراء" التي شاركت عدة صُور لها برفقة علي وُصفت بالرومانسية، أما هند فقد شاركت محادثة بينها وبين علي وُصفت أيضاً بالرومانسية واعتبرها البعض محاولة إغاظة للزوجة الأولى المتواجدة مع الفنان العراقي حالياً.

وبالحديث عن هند، فقد واجهت مشكلة مباشرة مع الشاب السعودي ريان بعد أن كان قد أعلن خبر الزواج بشكل حصري من حسابه، وكان رد فعل هند أن شكرته في البداية عن طريق الفيديو إلا أنها لاحقاً خلال أحد البرامج الحوارية علقت بأن الخبر تم تسريبه من دون علمها وهو ما نفاه ريان وأكد أنها هي من طلبت أن يُسرب الخبر.

يذكر أن الممثلة الكويتية كانت متزوجة سابقاً من الفنان مشاري العوضي لمدة وصلت لـ 8 سنوات، ورزقت من زوجها بطفلين هما "عبير وجاسم" قبل أن يقع الطلاق بينهما في عام 2018.

وتابع الفنان الكويتي حياته قد وأعلن عن عقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، وشارك العوضي متابعيه عبر حسابه على إنستغرام صورة من توقيع عقد الزواج وارفقها بتعليق"تم بِحمد الله عقد قراني بِمن رُزقت حُبه وجمعني القدر به، وشَاء ربي أن يكون نصيباً لي و أن أكون نصيباً لهُ وانعقد القلبُ بِالقلب ،اللّهم اجعله عقداً تنعقد به سعادتنا".

للمزيد من قسم الترفيه:

الحرب تشتعل بين اليوتيوبرز نارين ونور.. دموع وانهيارات وأمراض نفسية انتهت بالمستشفى!

رامز جلال وفيديو مُسرب من برنامج المقالب.. وهل نشهد حربًا بين الضيفين سمية الخشاب وأحمد سعد؟

بعد فضيحة عبد المنعم العمايري...ظافر العابدين أظهر عضوه الذكري للكاميرا!