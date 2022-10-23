توبا بويوكستون ومريم أوزرلي تتلقيّان عرضاً ماليًا ضخمًا لحضور مونديال قطر 2022

تتجه أنظار عشاق كرة القدم لأكبر حدث رياضي في شهر نوفمبر المقبل، وهو مونديال قطر 2022 الذي سيقام بالفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر، ويشهد مونديال هذا العالم العديد من المفاجآت أبرزها اقامته لأول مرة في دولة عربية.

وتحرص دولة قطر على تقديم العديد من المفاجآت وتوفير كل ما يمكن من اجل الترفيه والاستضافة، كما تحرص على دعوة أبرز النجوم العالميين للتواجد في المونديال.

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دعوة توبا بويوكستون ومريم أوزرلي لحضور مونديال قطر 2022

تناقل رواد السوشال ميديا أنباء واسعة منقولة عن موقع A Haber، حول دعوة عدد من نجوم تركيا لحضور المونديال، مقابل عرض مالي كبير.

وأشار الموقع أن من أبرز النجمات اللواتي تلقين عرضًا للتواجد في مونديال قطر 2022، هما النجمة توبا بويكسوتون، والنجة مريم اورزلي.

وبحسب موقع A Haber، فإن المبلغ المادي الذي عرض على كل نجمة، تصل قيمته إلى 9 ملايين ليرة تركية، وهو ما يعادل النصف مليون دولار أمريكي.

سبب اختبار توبا بويكستون ومريم أورزلي

ويعود سبب اختيار النجمتان التركيتان توبا بويوكستون ومواطنتها مريم أوزرلي هو بسبب ما تتمتّع به النجمتين التركيتين من شهرة كبيرة وواسعة في الوطن العربي، خاصة ان شعبيتهما مستمرة منذ سنوات ويعتبرن من أبرز النجمات اللواتي حققن نجاحًا كبيرًا.

ولم تكشف أي مصادر حول ما اذا قد وافقت النجمتان على هذا العرض واتفقتا أم أن العرض قيد المشوارات، ولكن في حال تم الاتفاق فسوف تسافر النجمتان الى قطر الشهر المقبل.

شهرة توبا بويوكستون ومريم أوزرلي في الوطن العربي

يشار بأن النجمة التركية "توبا بويوكستون" قد اشتُهرت في الوطن العربي باسم "لميس" وذلك من خلال الشخصية التي قدمتها في مسلسل "سنوات الضياع" والذي لاقى نجاحًا في الوطن العربي.

أما النجمة "مريم أوزرلي" فقد اشتهرت بدور السلطانة هُيام من خلال الشخصية التي قدمتها في مسلسل "حريم السلطان" والذي لاقى أيضاً نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي.