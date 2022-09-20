مريم أوزرلي تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلاد والدها بالبيجاما

أثارت النجمة التركية "مريم اوزرلي" جدلًا كبيرًا بعد ان نشرت مجموعة من الصور لها خلال احتفالها بعيد ميلاد والدها يوم امس الاثنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

مريم أوزرلي تحتفل بعيد ميلاد والدها بالبيجاما

شاركت مريم اوزرلي مجموعة من صور احتفال عيد ميلاد والدها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أثرات بها ضجّة كبيرة بين المتابعين.

وظهرت مريم وهي ترتدي بيجاما ساتان مكوّنة من جاكيت البيجاما وشورت قصير باللون الأبيض ومزيّن بالورود، واحتفلت رفقة والدها ووالدتها وسط اجواء عائلية عفوية بسيطة.

كما نشرت النجمة التركية الشهيرة صورة رفقة والدها لوحدهما وعلّقت عليها بقولها: "عيد ميلاد سعيد يا بابا، نحن نحبك كثيراً.. حفلة البيجاما".

مريم أوزرلي وجلسة تصوير أنيقة

شاركت النجمة التركية خلال وقت سابق مجموعة من الصور لها والتي التقطت خلال جلسة تصوير خاصة بها وظهرت فيها وهي ترتدي طقم مزيّن بالورود من الساتان وباللون الأزرق الغامق وورود ملوّنة.

وكانت مريم تجلس على كرسي في حديقة كما ارتدت معه حذاء بكعب عالي وحقيبة بنية اللون.

ويشار بأن مريم أوزرلي كانت قد اشتُهرت بدور السلطانة هيام في مسلسل حريم السلطان التركي، كما أثارت الجدل كثيراً بإطلالاتها المثيرة والعارية في بعض الأحيان.