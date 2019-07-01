توقيع اتفاقية تعاون بين نقابة الفنانين وإدارة مهرجان جرش

وقعت في نقابة الفانيين الأردنيين اتفاقية التعاون والشراكة ما بين إدارة مهرجان جرش في دورته 34 ونقابة الفنانين الأردنيين بحضور رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش وزير الثقافة د.محمد ابو رمان.

واشتملت الاتفاقية التي وقعها نقيب الفنانين حسين الخطيب والمدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي على العديد من البنود التي تؤكد أهمية الشراكة والتعاون بين النقابة بيت الخبرة الفنية وبين إدارة جرش التي تحاول أن تقدم جرش هذا العام بصورة وطنية وتعيد ربطه بالواقع الأردني وتجلياته الإبداعية.

واشتملت الاتفاقية التي حضر توقيعها أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة على بنود جديدة تؤكد على أهمية الفنان الأردني وحضوره على مدرجات جرش جنبا إلى جنب مع النجم العربي ومنح الفنان الأردني الفرصة الكافية للتنافس وإظهار ما عنده بالتوازي مع حفلات الفنانين العرب، حيث أتاحت الاتفاقية ببنودها الجديدة ظهور أربعة فنانين أردنيين إلى جانب أربعة فنانين عرب، إضافة إلى زيادة ليالي المسرح الجنوبي الجنوبي المخصصة للفنانين الأردنيين ليلتين.

وقال نقيب الفنانين حسين الخطيب أن الاتفاقية أدت إلى زيادة المبلغ المتفق عليه سابقا بين إدارة المهرجان وإدارة النقابة مما يؤكد على أهمية هذه الاتفاقية، إضافة إلى أنها أتاحت الفرصة لمشاركة 57 فنان أردني، 75 موسيقي وعازف، و14 مسرحية متنوعة ما بين الطفل والكوميدي والجاد تعرض في المركز الثقافي الملكي، ومشاركة 40 فنان في المحافظات.

من جهته أكد المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي أن هذه الاتفاقية تؤكد على الشراكة الحقيقية بين مهرجان جرش، وبين نقابة الفنانين الأردنيين بيت الخبرة.

وأعتبر سماوي ان مشاركة الفنان الاردني في جرش تأتي في سياق تحفيز الفنان وترسيخ حضوره، وهذا يعد مسؤولية للمهرجان تجاه المثقف والفنان الاردني.

للمزيد من قسم مهرجانات فنية: