عمرو أديب في طريقه ليصبح أغلى مذيع في الشرق الأوسط بعد توقيعه مع قنوات MBC

عمرو أديب

وقع الإعلامي عمرو أديب عقد للإنضمام إلى مجموعة قنوات MBC، وتحديداً لقناة "MBC Pro"، من أجل تقديم برنامج أسبوعي على الشاشة.

وكشفت تقارير صحفية عن قيمة العقد الذي وقع عمرو أديب عليه، وهو إنه سيحصل على 3 ملايين دولار سنوياً بجانب 500 ألف دولار كمزايا أخرى خاصة بالإعلانات ومكافآت.

وظهر عمرو أديب وهو يتعاقد مع مجموعة MBC بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، ليهنئه بعد توقيعه مؤكداً على إنه أصبح الآن أغلى مذيع في الشرق الأوسط.

ويعد توقيع عمرو أديب مع قناة MBC Pro مفاجأة من العيار الثقيل، خاصة وإنه أكد استمراره في عمله في قناة "ONE TV" لتقديم برنامج "كل يوم".

وكان عمرو أديب أعلن لمتابعي برنامجه "كل يوم" إنه سيترك القناة، ويبحث عن فرصة إعلامية جديدة لأنه شعر إنه أدى رسالته في هذا المكان، ولكن لم يمر سوى أيام وأكد أديب إنه سيتابع تقديم برنامجه اليومي.

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