تولين البكري تثير الجدل بمنشور حول "الأفاعي" هل قصدت نسرين طافش؟

هاجمت الفنانة السورية تولين البكري زميلتها الفنانة نسرين طافش عبر حسابها الخاص في فيسبوك بكلمات قاسية واتهامات عنيفة، وبالرغم من أن البكري لم تشر إلى اسم طافش بشكل مباشر إلى أن الجمهور أكد أن المقصودة هي بسبب فيديوهاتها الأخيرة

تولين البكري تهاجم نسرين طافش

ونشرت تولين البكري عبر حسابها على فيسبوك منشور جاء فيه: " لم نعد نعرف ماذا نحارب الوباء....أم البلاء...!! أم الغباء.... أم الغلاء.... أم قلة_الحياء...!! لم يمر بتاريخ أو زمن او حقبة أتعس وارذل واسفل وأسخف من هذه السنين التي نعيشها اليوم. سنين قلبت جميع الموازين يلي بيحبو بعض عنجد مابيكونوا مضطرين يورجوا هالشي للعلن بس الظاهر الأفاعي حابين يجاكروا حدا"

جاء هذا المنشور بعد ساعات من تصدر الفنانة نسرين طافش الترند بعد نشرها عبر حسابها في انستغرام صور وفيديوهات تجمعها بعريسها من شهر العسل

وظهرت طافش في الفيديو بملابس صيفية فيما ظهر زوجها وهو خبير الطاقة شريف الشرقاوي وهو يقوم باحتضانها وتقبيلها بطريقة حميمية جدًا كانت قد عرضتها للهجوم من قبل الجمهور الذي اعتبر أن الفيديو خاص جدا ووصفه البعض بالخادش للحياء العام

وكانت الفنانة السورية قد أعلنت في وقت سابق ارتباطها بشكل رسمي بخبير الطاقة المصري شريف الشرقاوي من خلال منشور لها عبر حسابها الخاص على إنستغرام

وتتواجد الفنانة السورية من أصول فلسطينية في مصر حيث تعيش الآن خاصة بعدما شاركت مؤخرًا في عدد من الأعمال الفنية المصرية