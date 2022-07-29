فيديو رومانسي "جدا" لنسرين طافش و زوجها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اشعلت الفنانة نسرين طافش مواقع التواصل الاجتماعي يعد نشرها فيديو جديد عبر حسابها على موقعي (انستغرام) و(فيسبوك)، تظهر فيها برفقة زوجها خلال قضائهما الإجازة الصيفية، حيث ظهرا في حالة انسجام تام يستمتعان بوقتهما و يتبادلان القبل و الاحضان.

وعلّقت نسرين على المقطع: (السعادة تكمن في الأشياء البسيطة، والتفاصيل الحقيقية التي تتدفق من القلب بسلام وتناغم، الطبيعة جنة الله على الأرض، نعمة عظيمة وشفاء للروح، حبيت شارك معاكون أنا وزوجي حبيبي وشريك روحي بعض اللحظات الجميلة من أرض الفيوم الطيبة).

و كانت الفنانة السورية قد أعلنت بدون مقدمات زواجها من شاب من خارج الوسط الفني، و هو الدكتور شريف شرقاوي وهو طبيب أسنان ومعالج بالطاقة متخصص بالريكي (علم من علوم الطاقة).