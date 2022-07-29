فيديو رومانسي "جدا" لنسرين طافش و زوجها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اشعلت الفنانة نسرين طافش مواقع التواصل الاجتماعي يعد نشرها فيديو جديد عبر حسابها على موقعي (انستغرام) و(فيسبوك)، تظهر فيها برفقة زوجها خلال قضائهما الإجازة الصيفية، حيث ظهرا في حالة انسجام تام يستمتعان بوقتهما و يتبادلان القبل و الاحضان.
وعلّقت نسرين على المقطع: (السعادة تكمن في الأشياء البسيطة، والتفاصيل الحقيقية التي تتدفق من القلب بسلام وتناغم، الطبيعة جنة الله على الأرض، نعمة عظيمة وشفاء للروح، حبيت شارك معاكون أنا وزوجي حبيبي وشريك روحي بعض اللحظات الجميلة من أرض الفيوم الطيبة).
و كانت الفنانة السورية قد أعلنت بدون مقدمات زواجها من شاب من خارج الوسط الفني، و هو الدكتور شريف شرقاوي وهو طبيب أسنان ومعالج بالطاقة متخصص بالريكي (علم من علوم الطاقة).