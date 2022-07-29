  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. فيديو رومانسي "جدا" لنسرين طافش و زوجها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو رومانسي "جدا" لنسرين طافش و زوجها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منشور 29 تمّوز / يوليو 2022 - 04:26
نسرين طافش و زوجها
نسرين طافش و زوجها

اشعلت الفنانة نسرين طافش مواقع التواصل الاجتماعي يعد نشرها  فيديو جديد عبر حسابها على موقعي (انستغرام) و(فيسبوك)، تظهر فيها برفقة زوجها خلال قضائهما الإجازة الصيفية، حيث  ظهرا في حالة انسجام تام يستمتعان بوقتهما و يتبادلان القبل و الاحضان.

اقرأ ايضاًلماذا أثار خبر زواج نسرين طافش استياء مواطنتها جيهان عبد العظيم؟!لماذا أثار خبر زواج نسرين طافش استياء مواطنتها جيهان عبد العظيم؟!

 

وعلّقت نسرين على المقطع: (السعادة تكمن في الأشياء البسيطة، والتفاصيل الحقيقية التي تتدفق من القلب بسلام وتناغم، الطبيعة جنة الله على الأرض، نعمة عظيمة وشفاء للروح، حبيت شارك معاكون أنا وزوجي حبيبي وشريك روحي بعض اللحظات الجميلة من أرض الفيوم الطيبة).

و كانت الفنانة السورية قد أعلنت بدون مقدمات زواجها من شاب من خارج الوسط الفني، و هو الدكتور شريف شرقاوي وهو طبيب أسنان ومعالج بالطاقة متخصص بالريكي (علم من علوم الطاقة).

كلمات دالة:نسرين طافش

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...