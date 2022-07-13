توم كروز يدعم لاجئة سورية في بريطانيا.. إليك التفاصيل

تصدّر النجم العالمي "توم كروز" مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ان تداول المتابعون صورة له برفقة لاجئة سورية

توم كروز يدعم لاجئة سورية

قدّم النجم العالمي "توم كروز" كامل الدعم والمساندة الى اللاجئة السورية "مايا غزال" وذلك من اجل الوصول الى أحد اهم أحلامها وهي قيادة الطائرات.

ونشرت المفوضيّة السورية للاجئين في بريطانيا صورة للشابة مايا غزال وهي برفقة النجم العالمي الشهير حيث أصبحت أول لاجئة سورية تقود الطيّارة في بريطانيا.

وظهرت مايا في الصورة وهي تقف بجانب النجم العالمي توم كروز والذي كان يركب الطائرة عندما كانت مايا تقودها كدعم كبير لها، وعلّقت منظّمة اللاجئين على الخبر: "مايا غزال أول لاجئة سورية تصبح طيارة والرائد الطيار توم كروز هناك اختلاف كبير، ورسالتها "إن السماء للجميع".

توم كروز واللاجئة السورية مايا غزال

يشار بأن مايا غزال هي لاجئة سورية في بريطانيا كرّست نفسها لتغيير نظرة الغرب الى اللاجئين فتعلمت اللغة الانجليزية وألقت خطاب رائع على مسرح "TEDxPalaisDesNationsWomen" لمساندة اللاجئين، كما أصبحت أول لاجئة تقود الطيارات.

أما النجم العالمي توم كروز فيحتفل في الوقت الحالي بالنجاح الكبير الذي حققه في فيلم Top Gun: Maverick والذي يجسّد فيه شخصية الطيار المتمرّد "مافريك ميتشيل".

وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا والملايين من الايرادات بالاضافة لاشادة واسعة من قبل الجمهور والنقاد على هذا العمل، ومشاهد الاكشن التي قدمها الفنان العالمي في هذا الفيلم