توم هانكس وزوجته يتناولان الملوخية بالأرانب في مصر.. بالفيديو

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الهوليودي العالمي "توم هانكس" وزوجته "ريتا ويلسون" خلال قضائهما إجازتهما في مصر وقضائهما وقت ممتع هناك.

توم هانكس وزوجته يتناولان الملوخية بالأرانب في مصر

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو متداول للنجم الهوليوودي وزوجته "ريتا ويلسون" خلال تواجدهما في مطعم شعبي في منطقة الزمالك في مصر.

وظهر النج العالمي في مقطع الفيديو والصور المتداولة وهو يجلس على طاولة أحد المطاعم الشعبية المشهورة في الزمالك رفقة زوجته وعدد من الأصدقاء.

وظهر النجم العالمي وأمامه الطبق المصري الشعبي الشهير "الملوخية بالأرانب" وهو احد الوجبات الشعبية المعروفة والمشهورة في مصر، حيث أكّدت ادارة المطعم بأن هانكس تناول طبق "الملوخية بالأرانب" قبل أيام قليلة خلال تواجده في المطعم.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو مشيدين بظهور النجم العالمي، وحرصه على التواجد في مطعم شعبي للتعرف أكثر على الثقافة المصرية.

المتابعون يعلقّون على زيارة توم هانكس لمصر

وانتقل المتابعون الى مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على زيارة النجم العالمي الى مصر، حيث تعدّ هذه زيارته الثانية فقد سبق وأن تواجد في مصر من أجل تصوير فيلم Hologram for the king، والذي كان قد صور مشاهده في مدينة الغردقة.