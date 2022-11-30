تيك توكر سعودية غاضبة من تشبيهها بديانا.. وتصف عينها بـ"المكسورة"

تصدرت التيك توكر السعودية مريم سليم العقبي مواقع التواصل الاجتماعي لشبهها الكبير بـ الأميرة ديانا ، وتحديدًا في تسريحة الشعر.

مريم العقبي ترفض تشبيهها بـ الأميرة ديانا

ويبدو أن التشبيه لم يرق لمريم العقبي، المعروفة باسم "مرياما"، رغم تعمدها اعتماد تسريحة أميرة ويلز الشهير واختيار لقبها على وزنها اسم "ديانا".

وفي بث مباشر، أصَّرت مريم على عدم تشابهها بديانا، وخاطبت إحدى المتابعات، قائلة: "وقالت مريم العقبي: "والله أنا أحلى منها، ركزي بس شوي وشوفي، ركزي في التقاطيع شوفوا الحواجب بالله عليكم، بالله عليكم ديانا كانت حواجبها كده؟".

ووصفت اليتك توكر عيون ديانا بـ"المسكورة"، مشددة على أن الجمال السعودي لا يمكن مقارنته، مضيفةً: "رغم إن والله أحبها الله يرحمها بس الزين زين، السعودية غير، سعودية، عربية، مسلمة، بنتكم أكيد بكون أزين المقارنة يعني حرام تروح إلى الظلم".

