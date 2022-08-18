تيم حسن بديلًا لحاتم علي في "الزير سالم".. ويخوض أولى تجاربه الإخراجية

سيقتحم النجم السوري تيم حسن عالم الإخراج بعمل تاريخي جديد سيؤدي فيه دور "الزير سالم" بالتعاون مع مجموعة MBC، في أول تجربة سينمائية له.

تيم حسن يخوض أولى تجاربه الإنتاجية في "الزير سالم"

وأعلنت استديوهات MBC أن تيم حسن سيجسد دور الفارس والشاعر العربي سالم بن ربيعة، الملقب بالزير سالم، الذي يعتبر من أشهر شخصيات حرب البسوس التي امتدت 40 عامًا في مرحلة ما قبل فجر الإسلام.

وأفيد أن العمل سيبدأ تصويره في أواخر العام القادم، إذ يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على الحوار والسيناريو، الذي يشرف بشار عباس على كتابته ويعالجه ماهر منصور، كما يعمل أحمد ندى على تطوير محتواه.

وأكد تيم أن الفيلم يتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة ومواصفات فنية وتقنية عالية، وأوضح أن المخرج الراحل حاتم علي كان يتحضر لإنتاج هذا العمل، ويخطط لإسناد دور "الزير سالم" له، إلَّا أنه فارق الحياة قبل تحقيق الأمر.

وأضاف: "كتب السيناريست زياد عدوان مسودة أولية للعمل، لكن رحيل حاتم علي فرض علينا التوقف مؤقتاً، إلى أن قُدّر لي لاحقاً الإشراف على المشروع، فبدأنا مجدداً ومازلنا إلى الآن في مرحلة التحضيرات قُبيل الإنطلاق."

وأعرب الفنان السوري عن حماسه لبدء تصوير العمل، لاسيما ممع قلة الأعمال التاريخية في الوقت الراهن: "أعود الى النمط التاريخي اليوم بعد 15 عاماً من خلال فيلم الزير سالم، والأفلام التاريخية العربية قليلة بل نادرة وأتمنى أن نتمكن في هذا الفيلم الروائي الطويل من أن نـروي بتشويق وتجديد سيرة ملحمية من أكثر سيَرنا العربية الشعبية شهرة وغنى".

تيم حسن بشخصية الجرو بن كليب

والجدير بالإشارة إلى أن تيم حسن شارك في مسلسل "الزير سالم" بشخصية الجرو بن كليب، إلَّا أنه أوضح في لقاء له في برنامج "مجموعة إنسان" أنه لا يحب الشهرة التي حصدها المسلسل بسبب دوره البسيط في العمل، مُشيرًا إلى أنه لا يحب رؤية مشاهده.

تيم حسن يشارك في مسلسل "عاصي الزند"

من جهة أخرى، أشير إلى أن تيم حسن سيشارك في عمل تاريخي جديد بعنوان "عاصي الزند"، وفق ما صرَّح به المنتج اللبناني صادق الصباح.

وقال صادق الصباح خلال إحدى لقاءاته، أنه بعد النجاح الذي حققه "الهيبة" بدأوا البحث عن قصة توازي أهمية العمل وتجذب المشاهد؛ لذلك وقع الاختيار عن قصة نابعة من حكايا شعبية تتشابه بالقصص التي يرويها الحكواتي.

وأوضح الصباح أن اختيار تيم لأعماله على الدوام وتمسكه به نابع من شخصيته المثقفة والمطلعة، مؤكدًا أنه قادر على الذوبان في آراء المجموعة.

ولفت المنتج اللبناني إلى أن العمل سيجرى تصويره بين لبنان وسوريا ثم تركيا، وأكَّد أنه يحتاج ميزانة مرتفعة من أجل التحضيرات والاستعدادات لمحاكاة عناصر تلك الفترة التاريخية، إذ يدور المسلسل حول قصة شاب تمكن من التعامل مع الجو الإقطاعي الذي كان سائدًا في ذلك الوقت.

يجدر الإشارة إلى أن العمل من كتابة عمر أبي سعدى وإخراج سامر برقاوي، ومن المقرر أن يتبعه موسم ثانٍ في العام الذي يليه.

