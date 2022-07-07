تيم حسن بشخصية عاصي الزند.. عمل تاريخي عما قريب

حقق النجم السوري تيم حسن نجاحًا كبيرًا بدور "جبل" في مسلسل "الهيبة"، لذا من الصعب أن يشارك في عمل أقل احترافيةً وإبداعًا من العمل السابق.

تيم حسن يشارك في مسلسل "عاصي الزند"

وأشير إلى أن تيم حسن سيشارك في عمل تاريخي جديد بعنوان "عاصي الزند"، وفق ما صرَّح به المنتج اللبناني صادق الصباح.

وقال صادق الصباح خلال إحدى لقاءاته، أنه بعد النجاح الذي حققه "الهيبة" بدأوا البحث عن قصة توازي أهمية العمل وتجذب المشاهد؛ لذلك وقع الاختيار عن قصة نابعة من حكايا شعبية تتشابه بالقصص التي يرويها الحكواتي.

وأوضح الصباح أن اختيار تيم لأعماله على الدوام وتمسكه به نابع من شخصيته المثقفة والمطلعة، مؤكدًا أنه قادر على الذوبان في آراء المجموعة.

ولفت المنتج اللبناني إلى أن العمل سيجرى تصويره بين لبنان وسوريا ثم تركيا، وأكَّد أنه يحتاج ميزانة مرتفعة من أجل التحضيرات والاستعدادات لمحاكاة عناصر تلك الفترة التاريخية، إذ يدور المسلسل حول قصة شاب تمكن من التعامل مع الجو الإقطاعي الذي كان سائدًا في ذلك الوقت.

يجدر الإشارة إلى أن العمل من كتابة عمر أبي سعدى وإخراج سامر برقاوي، ومن المقرر أن يتبعه موسم ثانٍ في العام الذي يليه.

ويجدر الإشارة إلى أن تيم حسن شارك في العديد من الأعمال التي أخرجها حاتم علي، وهنا نعرض بعضًا من هذه الأعمال:

أعمال تيم حسن التاريخية

التغريبة الفلسطينية



جسد تيم دور "علي" في "التغريبة الفلسطينية"، العمل سلَّط الضوء على حياة أسرة فلسطينية في الثلاثنيات من القرن الماضي وما مرَّت به من أحداث صعبة من تهجير ونزوح ومرور بالنكسة عام 1967، وكيف واجهوا أخطار الحرب.





ربيع قرطبة

نجح تيم في تأدية دور "المنصور أبي عامر"، والملقب بالحاجب المنصور، في مسلسل "ربيع قرطبة"، والذي يعد من أقوى الشخصيات في التاريخ الإسلامي.

يدور العمل الدرامي الملحمي في فترة ازدهار عصور الأندلس وهي خلال عصري عبد الرحمن الثالث (الناصر) وولده الحكم المستنصر، ويسلط الضوء حول قصة "محمد بن أبي عامر" التي أتى طالبًا للعلم متوجهًا من الجزيرة الخضراء إلى مدينة، من بعدها تحوله إلى تاجر وأجير إلى حاكم الأندلس.





الملك فاروق



جسد الفنان السوري دور الملك فاروق في المسلسل الذي يدور حول حياة الملك منذ أن كان صبيًا حتى اعتلائه العرش خلفًا لوالده واستلام سلطاته الدستورية عام 1938، كما يتطرق العمل لخبايا وشؤون القصر الملكي، والطريقة التي كانت تدار بها المملكة المصرية خلا فترة حكمه.

وقدم العمل صورة موفقة تعكس الطبيعة الإنسانية للملك فاروق، فهو كأي إنسان طبيعي يمتلك مشاعر وانفعالات إيجابية وسلبية، فقد أثَّرت حاشيته على صورته أمام الناس، حيث استطاع حاتم علي الكشف عن حقيقة وصحة الصور السلبية التي كانت تعكسها الصحافة قبل إشتعال ثورة الضباط الأحرار في يوليو من عام 1952.

ملوك الطوائف



يدور المسلسل عن فترة ملوك الطوائف بعد سقوط الخلافة الأموية في الأندلس، ونشوء الدويلات الصغيرة المتناحرة في مدن الأندلس العربية، كما يحكي عن ظهور ونشأة المرابطين في المغرب، وسيطرتهم في النهاية على دويلات ملوك الطوائف صيانة لها من الوقوع في يد قشتالة التي تحالف معها الكثيرون من ملوك الطوائف.