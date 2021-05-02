عبد المنعم عمايري يفجر مفاجأة بشأن الهيبة 5..بطل مضاد أمام تيم حسن

فاجأ النجم السوري عبد المنعم عمايري متابعيه وجمهوره بإعلان انضمامه لمسلسل الهيبة في جزئه الخامس بدور البطولة إلى جانب النجم السوري وبطل العمل تيم حسن.

حلَّ عبد المنعم العمايري ضيفًا في برنامج MBC Trending وكشف عن الخبر حصريًا بعد التزامه الصمت التام منذ شهر تقريبًا، وقال: "أنا بعد أيام قليلة وقعت العقد من شهر وما نزلت أي خبر حكون بطل مضاد في مسلسل الهيبة".

وأعرب العمايري عن حماسته لمشاركة تيم حسن في العمل، لافتا الى ان هذا الجزء قد يكون الأخير، وأول مرة نجم سوري سيواجه نجم سوري آخر.

وكشف أن التصوير سينطلق في الشهر الحالي، وهو من إنتاج صادق الصباح وإخراج سامر البرقاوي وبطولة تيم حسن.

وأعرب الكثيرون عن حماسهم للجزء الجديد، وكتب: "هلا عنجد الهيبة كملت هيبتها بوجود منى واصف وتيم حسن وعبد المنعم عمايري، السوريين هيبة والله".

وعلَّق: "كولش متحمسة يعني واخيراً حيكون البطل مع تيم سوري، السوريين غييير كولش مبدعين".

ومن جهة أخرى، شبه الكثيرون الجزء الجديد من المسلسل بمسلسل باب الحارة بسبب كثرة أجزائه، فكتب أحدهم: "مثل باب الحاره صار المسلسل يعني باب الحاره سخيف و الهيبة اسخف و راح يصيروا يتنافسون بالطول".

وعلَّق آخر: "الحقيقة مفاجأة ليست جميلة اااابدااااً، وياريت ينسحب من هيك سخافة ولايضيع الشغل اللي عملو هالسنة".



وخلال اللقاء، استذكر العمايري مشهد صعب أداه في مسلسل الأخير "قيد مجهول" أثنناء تواجده داخل السجن، وكيف أنه تقمَّس شخصية سامر" وحالته النفسية، ما أدى إلى زيارته طبيب نفسي لتأثره بالشخصية.