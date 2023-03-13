تيم حسن يعود للدراما السورية بـ"الزند".. أحداث حماسية تدور في القرن الـ19

أعرب الفنان السوري تيم حسن عن سعادته لعودة الدراما السورية وتألقها مجددًا في الموسم الرمضاني، بعدما غيبت لسنوات بسب ما واجهته سوريا من أزمات.

تيم حسن مشتاق للدراما السورية

وشارك تيم البرومو الترويجي لمسلسله المنتظر "الزند" عبر حسابه في "إنستغرام"، وكتب بفخر: "لكل مشتاق للدراما و المسلسلات السورية الكبيرة وذات الخصوصية، الي حبها السوري والعربي ..منوعدكم يعجبكم ان شاء الله "الزند"، ذئب العاصي".

ويظهر تيم، الذي يجسد شخصية "ذئب العاصي"، في البرومو الدعائي يتحدث باللغة الساحلية السورية، بينما اختار إطلالة وهيئة مختلفة بشعر قصير وذقن وشاربين طويلين، بينما اختار إطلالة تعود لفترة السلطنة العثمانية، وتحديدًا في فترة الحرب العالمية الأولى.

المتابعون متحمسون لمسلسل "الزند"

وأعرب الكثيرون عن سعادتهم لعودة الدراما السورية، وحماسهم لمشاهدة مسلسل "الزند"، خاصة أن تيم عاد بشخصية مغايرة عما تعوَّد عليه المشاهدون خلال السنوات الماضية بمشاركته في مسلسل "الهيبة"، فكتبت إحداهن: "مو طبيعي المسلسل الزند خطف قلبي ، رجعه قوية للدراما السورية ، تقمصك للشخصية بكل حذافيرها ابهرتنا يا غالي".

وتابع آخر: "نشتاق للنجوم السوريين مع بعضهم وليس للدراما المشتركة والنجوم الغير سوريين والتمثيل حصرا في سوريا له نكهة خاصة".

أحداث مسلسل "الزند"

وتدور أحداث العمل قبيل فترة الاحتلال العثماني لبلاد الشام والحرب العالمية الثانية، أي في بداية القرن التاسع عشر ونهاية القرن الثامن عشر، وتتخذ من الجبال الساحلية السورية مكانًا لها.



وتتناول قصة "عاصي الزند" الشاب الذي ينحدر من عائلة ثرية ونافذة، والذي في مرحلة صباه يحب ابنة الخادمة والراقصة التي تعمل في منزلهم، ويقيم معها علاقة غير شرعية خارج إطار الزواج، لكنه يصر على الزواج منها مُستعدًا لترك ترف حياته والتضحكة بكل شيء من أجل الحب، إلَّا أن الأمور لا تسير وفق أهوائه ورغباته، فيصدم بالعديد من المفاجأت التي تعرقل سير خططه.

وأفيد أن الفنان السوري أنس طيارة سيكون البطل المضاد في المسلسل، مُجسدًا دور "ابن الآغا" الذي يحاول جاهدًا الفوز بالراقصة ويدخل في مواجهة شرسة ومحتدمة مع "عاصي".