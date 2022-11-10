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هل نرى سيرين عبدالنور وتيم حسن في عاصي الزند؟ والفنانة تجيب

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 10 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 11:33
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور

انتشرت شائعات تفيد مشاركة الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور إلى جانب النجم السوري تيم حين في عمله التاريخي الجديد "عاصي الزند"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل لعام 2023.

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مشاركة سيرين عبدالنور في عاصي الزند

 

رغم الإشارة إلى أن المسلسل سيكون عمل درامي سوري خالصًا ويضم كوكبة من النجوم السوريين، لكن من المحتمل مشاركة سيرين عبدالنور إلى جانب تيم حسن، ليشكلا بذلك ثنائية بعد نجاحهما في مسلسل "الهيبة" بموسمه الثالث "الهيبة- الحصاد".

وفي حال كانت الأخبار صحيحة، فمن المتوقع أن تكون المنافسة في موسم رمضان المقبل محتدمة للغاية بين كل من سيرين ونادين نجيم وماغي بو غصن.

سيرين عبدالنور تنفي الشائعات

وبعد انتشار الأخبار، كشفت الصحفية رولا ناصر أن سيرين عبد النور فوجئت من انتشار أخبار عودتها كثنائية مع تيم حسن، مؤكدةً أن لا صحة لها لا من قريب ولا من بعيد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأخبار مُشيرين إلى أن دور البطولة النسائية إلى جانب تيم يعود إلى الفنانة السورية دانا مارديني، فعلَّقت إحدى المتابعات: "لحمد لله انو نفت !!! دانا مارديني احلا وبعدين الادوار من زمان توزعت وصرلن شهرين عمصوروا !!! شو بيخترعواا دور يعني !!! خلص الصباح يعمل مسلسل ويعطيا دور ويسكتا ولوووو !!! بلا هبل".

وأضافت أخرى: "ما سمعنا فيها الا هلق منك يا رولا من الاول منعرف البطله دانا مارديني".

سيرين عبدالنور

أحداث مسلسل الزند

وتدور أحداث العمل قبيل فترة الاحتلال العثماني لبلاد الشام والحرب العالمية الثانية، أي في بداية القرن التاسع عشر ونهاية القرن الثامن عشر، وتتخذ من الجبال الساحلية السورية مكانًا لها.
 
وتتناول قصة "عاصي الزند" الشاب الذي ينحدر من عائلة ثرية ونافذة، والذي في مرحلة صباه بحب ابنة الخادمة والراقصة التي تعمل في منزلهم، ويقيم معها علاقة غير شرعية خارج إطار الزواج، لكنه يصر على الزواج منها مُستعدًا لترك ترف حياته والتضحكة بكل شيء من أجل الحب، إلَّا أن الأمور لا تسير وفق أهوائه ورغباته، فيصدم بالعديد من المفاجأت التي تعرقل سير خططه.

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الزند

مكان تصوير مسلسل الزند

لفت المنتج اللبناني صادق الصباح إلى أن العمل سيجرى تصويره بين لبنان وسوريا ثم تركيا، وأكَّد أنه يحتاج ميزانة مرتفعة من أجل التحضيرات والاستعدادات لمحاكاة عناصر تلك الفترة التاريخية؟

والعمل من كتابة عمر أبي سعدى وإخراج سامر برقاوي، ومن المقرر أن يتبعه موسم ثانٍ في العام الذي يليه.

كلمات دالة:سيرين عبدالنور

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