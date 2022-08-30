تيم حسن ينشر البوستر الدعائي لفيلم "الهيبة"

شارك الفنان السوري تيم حسن البوستر الدعائي لفيلمه القادم "الهيبة" عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، مُعلنًا عن موعد عرض العمل في دور السينما.

البوستر الدعائي لمسلسل الهيبة

ونشر تيم حسن البرومو الدعائي للعمل قبل عدة أسابيع، استعدادًا لبدء بثه، وتحديدًا في التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول القادم.

وأشار تيم حسن أن فيلم "الهيبة" من المقرر عرضه بتاريخ 29 سبتمبر المقبل، ورحب بجميع المشاهدين، مُعلقًا: "أهلًا وسهلا بالكل".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حماسهم لمشاهدة العمل، وقدَّم العديد من زملائه الفنانين تهانيهم من بينهم: شكران مرتجى، طلال ماردينيان، إسماعيل تامر، أحمد زاهر، زينة مكي، وغيرهم الكثير.

اختلافات بين مسلسل "الهيبة" والفيلم

واتضح أن هنالك العديد من الاختلافات بين الفيلم والمواسم الخمسة من مسلسل "الهيبة"، حيث أن الممثلة اللبنانية زينة مكي ستتصدر البطولة النسائية، وسيعود النجم اللبناني رفيق علي أحمد بدور الختيار، والذي سبق له المشاركة في الجزء الرابع من العمل، "الهيبة العودة".

من جهة أخرى، ستغيب شخصيتين أساسيتين عن العمل هما: "منى"، و"شاهين"، بينما ستشارك ملكة جمال أذربيجان، نتالي سوكولفسكايا، في الفيلم إلى جانب تيم حسن، حيث شاركت سابقًا العديد من الصور التي تجمعها .

فيلم الهيبة

أجري تصوير الفيلم في تركيا، حيث يدور حول "جبل"، الذي يجسد دوره تيم حسن، والتي تطلب منه عصابة مافيا تنفيذ مهمة تنطوي على تخليص ابن مستثمر روسي اختطف في منطقة السهل، ولإرغامه على تأدية المهمة يقومون بسرقة ابن أخيه "جو"، إلَّا أن ابن المستثمر يقتل على يد تجار المخدرات في عملية تحرير فاشلة.

بعدها تطلب عصابة المافيا من "جبل" إعادة جثة القتيل وتسليمها في اسطنبول مقابل إعادة ابن أخيه، ومن هنا تبدأ الأحداث بالاشتعال.