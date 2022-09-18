جادا سميث تحتفل بيوم "الصلع" بصورة جميلة.. "أصلع يعني جميل"

نشرت مقدمة البرامج العالمية "جادا سميث" صورة مذهلة لها وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، احتفالاً بيوم الصلع العالمي الذي يصادف 16 سبتمبر.

جادا سميث تحتفل بيوم الصلع

احتفلت زوجة النجم العالمي الهوليوودي "ويل سميث" جادا بينكت سميث بيوم "الصلع" العالمي، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" يوم الثلاثاء الماضي.

وظهرت بينكت في الصورة بتوب ذهبي من الساتان الأنيق كما وضعت الرموش وأحمر شفاه أحمر اللون وتزيّنت بالأقراط الماسية مما جعل اطلالتها أكثر أناقة.

وعلّقت جادا سميث على الصورة بقولها: "أصلع يعني جميل، يوم أصلع سعيد لكل أخواتي الذين لا شعر لديهم" وذلك احتفالاً بيوم الصلع.

جادا بينكت سميث وسبب مشكلتها في الصلع

أعلنت جادا بينكت سميث خلال وقت سابق عن اصابتها بمرض الثعلبة في فروة الرأس والتي تؤدي الى تساقط الشعر بشكل كامل والصلع.

ويبدو واضحاً بان جادا استطاعت التغلّب على المرض والتكيّف معه حيث لم تضع أي شيء على راسها لاخفاء الصلع بل كانت على السجادة الجمراء تتباهى باطلالتها دون حرج.

علاقة جادا بينكت وويل سميث

وخلال وقت سابق في احتفال توزيع جوائز الأوسكار قام النجم الكوميدي كريس روك وهو مقدّم الحفل، بإلقاء نكتة حول صلعة جادا بينكت سميث خلال تواجه على المسرح.

مما جعل ويل سميث يقوم بردّة فعل دفاعاً عن زوجته ويصعد للمسرح ويصفع كريس روك على وجهه أمام الحضور مما أدّى الى منعه لحضور فعاليات الأوسكار.