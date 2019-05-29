جاد شويري يتحدث عن مشاركته في "رامز في الشلال" وعن حقيقة فبركة المقالب

ظهر المخرج اللبناني والفنان جاد شويري هذا العام من خلال برنامج "رامز في الشلال"، والذي يقدم فيه المساعدة لرامز جلال من خلال ظهوره في الحلقات المعدة للإيقاع بنجوم الفن والإعلام في الوطن العربي.

وخلال إحدى المقابلات الصحفية مؤخرًا، كشف جاد شويري عن تفاصيل مشاركته مع رامز جلال، وقال: " أنا سعيد بردود الأفعال للغاية لعدة أسباب، أهمها أن برنامج “رامز في الشلال” ساعد في انتشاري وأعادني للأضواء في مصر مجددًا لأني كنت غائبا عن الوسط الفني المصري وباتت أغلب أعمالي في الفترة الأخيرة وراء الكواليس كمخرج مع فنانين لبنانيين، لذلك سعدت بتواجدي على الشاشات المصرية، أما رامز جلال أشكره كثيرًا لأنه هو من اختارني أنا وباقي فريق العمل".

وأضاف: "قبل مشاركتي في رامز في الشلال، كانت تتردد أقاويل أمامي أن برامج المقالب مفبركة ولكن بعد حضوري الكواليس ومقابلتي بمعظم ضيوف البرنامج لم أشعر أن أي فنان كان يعلم بوجود مقلب، وبالعكس كان هناك تعتيم على وسائل الإعلام حول فكرة المقلب أو موقع التصوير".

يشار إلى أن برنامج "رامز في الشلال" يطل على المشاهدين في شهر رمضان للسنة التاسعة على التوالي، وكان رامز جلال في أكثر من مناسبة عرضة للانتقادات بسبب طريقته الساخرة حين يقدم الضيف، بالإضافة إلى اعتقاد البعض أن المقالب متفق عليها مع النجوم بشكل مسبق.

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