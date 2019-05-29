صورة باسل خياط مع زوجته تجتاح مواقع التواصل والجمهور يعلق: "أحلى ثنائي"

استطاع النجم السوري باسل خياط أن يخطف الأنظار عبر موقع إنستغرام، وذلك بعد مشاركته لصورة برفقة زوجته ناهد زيدان، لتنطلق فيما بعد عدد كبير من التعليقات الإيجابية التي أشادت بجمالهما، بالإضافة إلى وصفهما بأنهما أجمل ثنائي.

واكتفى باسل خياط بالتعليق على الصورة بـ"إيموجي" قلب حب، فتفاعل جمهوره معه وتمنوا له ولزوجته ناهد زيدان أن يحفظهما الله لبعضهما ويرزقهما الحياة السعيدة وراحة البال.

من ناحية أخرى، بالتأكيد كانت هناك بعض التعليقات الطريفة، مثل هذه المعجبة التي تحدثت بصراحة وكشفت عن إعجابها الشديد بالفنان باسل خياط، لتقول له: " هوه نتة متزوج ليش ياربي كل ما احب ممثل يطلع متزوج".

على الصعيد الفني، يخوض باسل خياط السباق الرمضاني الحالي من خلال مسلسله "الكاتب" ويشاركه كل من دانييلا رحمة وبولين حداد في العمل، وكان موسم رمضان الماضي قد نال إعجاب الجمهور وحاز على نجاح كبير بمسلسله "الرحلة".

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