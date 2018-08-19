نجمة بوليوود جاكلين فرنانديز بإطلالات ساحرة خلال إجازتها في إيطاليا!

جاكلين فرنانديز

تقضي نجمة بوليوود جاكلين فرنانديز إجازتها في إحدى قرى جنوب إيطاليا الخلابة، وتشارك فرنانديز جمهورها عبر إنستغرام صور من رحلتها.

وتظهر نجمة بوليوود في الصور بإطلالات مُثيرة وتتناسب مع رحلتها، هذا وحازت إطلالاتها على إعجاب جمهورها، حيث تغزلوا بها وبجمالها المميز.

يُذكر أن فرنانديز كانت قد احتفلت بعيد ميلادها يوم 11 أغسطس الحالي، وتلقت نجمة بوليوود العديد من التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي من زملائها في الفن وجمهورها الكبير.

إذ من المعروف أن جاكلين فرنانديز وهي من أصل سيريلانكي، استطاعت تحقيق نجاح كبير لها في عالم بوليوود، وأصبحت نجمة معروفة تُنافس كبار النجوم.

وعلى الصعيد الفني شاركت جاكلين فرنانديز 33 عامًا في فيلم الأكشن Race 3 إلى جانب نجم بوليوود الشهير سلمان خان والنجمة أديل كابور وآخرون.