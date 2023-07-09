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جاكي شان يتخلّى عن ابنته بسبب مثليتها.. ويواجه عدد من الانتقادات

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 09 تمّوز / يوليو 2023 - 11:10
جاكي شان
جاكي شان

تعرّض النجم العالمي "جاكي شان" الى انتقادات عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد ان ظهر في مقطع من فيلمه الجديد بدور الأب المحب والحنون، بالرغم من تخليه عن ابنته إيتا نغ تشوك لام على أرض الواقع.

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الجمهور يهاجم جاكي شان بسبب ابنته 
 

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشهد من فيلمه الجديد "رايد أون" والذي ظهر فيه بدور الأب المحب، حيث قام الجمهور بالمقارنة بين دوره في الفيلم وطريقة تصرفه مع ابنته على أرض الواقع.
 

وهاجم العديد من الجمهور النجم الشهير ووصفوه بأنه أب فظيع لأنه تخلّى عن ابنته "إيتا" بعد ان أعلنت مثليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتزوجت بصديقتها.


 

وكانت الكثير من الأخبار قد كشفت في وقت سابق عن تخلي شان عن ابنته بشكل كلي ومقاطعتها وعدم الاهتمام بمصاريفها أو حياتها أو ما تواجهه من الصعوبات، وهو ما عرضه للهجوم الشديد.

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وهاجم الجمهور الغربي النجم الشهير بسبب موقفه من ابنته، فيما عبر عدد آخر عن إعجابهم بالنجم العالمي وردة فعله تجاه ابنته المثلية.

ابنة جاكي شان تضغط على والدها ووالدتها
 

والجدير بالذكر ان زوجة شان كانت قد قررت طرد ابنتها من المنزل بعد أن كشفت أن هناك علاقة جنسية مثلية بينها وبين صديقتها التي كانت تعيش معهما في نفس المنزل.
 

وطالب  جاكي شان  ابنته بالاختيار بينهما وبين هذه العلاقة فاختارت صديقتها الأمر مما دفعهما للتخلي عنها بشكل نهائي.
 

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