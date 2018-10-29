بالصور: جانا عمرو دياب تحضر حفل والدها في لندن برفقة دينا الشربيني وهذا ما حدث!

عمرو دياب وابنته جانا

أحيى الفنّان وأسطورة الغناء المصرية عمرو دياب حفله الترويجي لألبومه الجديد "كل حياتي" على ملعب ويمبلي في لندن وسط حضور جماهيري غفير، وأجواء خيالية وساحرة، وتفاعل الجمهور مع الهضبة بشكل لافت والذي أشعل الحماس لديهم كما يفعل دائمًا في حفلاته.

وكانت المفاجأة حضور جانا ابنة عمرو دياب لحفل والدها، والتي استغلت فرصة تواجدها وإقامتها هناك لتكون أول الحاضرين، وقامت الكاميرات بالتقاط بعض الصور للهضبة وهو يحضتن ابنته وتتواجد بجانبهما "أجمل عيون" الفنّانة دينا الشربيني.

وأتت هذه الصور كرسالة للجميع بأن الأمور على ما يرام بين جانا ووالدها، وأيضًا مع دينا الشربيني، حيث كانت قد انتشرت العديد من الأخبار في الفترة السابقة تفيد بأن جانا لا تحظى بعلاقة جيدة مع والدها ولديها بعض التخوف والتوتر من التواصل مع دينا الشربيني على عكس إخوتها كنزي ونور وعبدالله.

الجدير بالذكر، أن الهضبة عمرو دياب بدأ جولته التسويقية للألبوم الجديد "كل حياتي" في أولى حفلاته في لندن، وسيكون هناك حفلات أخرى في عدة دول أوروبية مختلفة، ويعد هذا الألبوم من ضمن قائمة الأفضل في مسيرة الفنّان المصري، وذلك بعد ردود الفعل الإيجابية التي حصدها بعد طرح الألبوم في الأسواق.