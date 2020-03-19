جان يامان يثير الجدل من جديد بتصريحاته عن النجمة ديميت أوزدمير

أثار الممثل التركي جان يامان الجدل من جديد، وذلك بعد أن ذكرت مواقع إخبارية إلكترونية بأنه أدلى بتصريحات جديدة حول شعوره برغبة حميمية اتجاه الممثلة التركية ديميت أوزدمير التي شاركته البطولة في المسلسل الشهير "الطائر المبكر"، كما أنه أكد تحدثه معها حول هذا الموضوع وأبدت هي تفهمها.

وفي التفاصيل، أجاب يامان على أسئلة بعض الصحفيين وأكد لهم أنه لا يستطيع أن يُخفي مشاعره تجاه أوزدمير، وقال: "ينزعجون لأنني أقول الحقيقة، ولو أروي ما يحدث في كواليس أعمالهم لفضحت أمرهم لكنني لا أتدخل بشؤون الآخرين".

وأضاف: "لم أهن ديميت واتصلت بها وشرحت ما قصدت وفهمتني، الرغبة الحميمية لا تعني العلاقة نفسها، بل سلسلة من المشاعر الجميلة والتي ينجذب بها أي طرف للآخر، شيء أقل من الحب وأكبر من الصداقة".

كما أنه اعترف أثناء حديثه: "أمارس العلاقة الحميمية كثيرا، لذا لست مكبوتا لأتحدث عنها بشكل مستمر".

وكان قد تعرض يامان في وقت سابق لانتقادات كثيرة من قبل الجمهور ووسائل الإعلام بسبب تصريحاته عن العلاقات بين الممثلين، وخاصة تلك التي تحدث فيها عن العلاقة التي جمعته بديميت وإرجاع سبب نجاح مسلسلهما لهذه العلاقة.

وكان قد صرح في وقتها: "ينجح أي ثنائي فقط عندما يتساءل المشاهدون إن كانا يمارسان العلاقة الحميمية في الكواليس أو منزلهما، ويجب اختيار أي بطليْن حسب رغبتهما في العلاقة نحو بعضهما، وإلا سيفشل أي عمل يجمعهما".

وفي سياق آخر، يلتزم جان في الحملة العالمية "خليك في البيت" التي جاءت كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا في تركيا وأغلب دول العالم، وقرر أن يستفيد من وقته في الحجر المنزلي بتعلم اللغة الإسبانية، حيث نشر صورة لمجموعة كتب تعلم اللغة المنزلية وأرفقها بـ"هاشتاغ" خليك في البيت.

كما أنه نشر تغريدة عبر توتير باللغة الإيطالية يطلب فيها من جمهوره أن يقترحوا عليه أسماء أفلام إيطالية لمشاهدتها خلال فترة الحجر المنزلي، كما أنه عبر عن تعاطفه مع ايطاليا وإسبانيا بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال نشر مقاطع فيديو انتشرت بشكل كبير لايطاليا وإسبانيا أثناء فترة الحجر المنزلي التي يقضيها مواطني الدولتين، وكتب باللغة الايطالية: "أنتم رائعون ستفعلون ذلك"، وكتب باللغة الإسبانية "تصفيق شديد".

Siete meravigliosi 👏🏻 Ce la farete 🇮🇹🙏🏻🇹🇷 https://t.co/ePqgoEGDIs — Can Yaman (@canyaman1989) March 14, 2020

Un aplauso muy fuerte 🇪🇸👏🏻 pic.twitter.com/bLUYNf08kG — Can Yaman (@canyaman1989) March 15, 2020

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