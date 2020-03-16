بيرين سات وزوجها في الحجر الصحي بسبب كورونا!

تعرضت الممثلة التركية الشهيرة بيرين سات وزوجها المغنّي كينان دوغلو لانتقادات واسعة في الفترة الماضية، وذلك بسبب الوباء العالمي الذي انتشر مؤخرًا والمعروف باسم فيروس "كورونا".

وفي التفاصيل، سافر الثنائي إلى أوروبا ولندن، وتعتبر أوروبا أحد المناطق التي تفشى فيها الوباء وحتى الآن لم يتم السيطرة عليه، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة فرض إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، مما جعلهما عرضة لانتقادات الأتراك لعدم اتباعهما التحذيرات، حسبما ورد في صحف تركية.

كما أنهما وضعا نفسهما في الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، وتعتبر هذه أحد التدابير اللازمة للمسافرين إلى الخارج، إلا أن بعض المواقع التركية نشرت أنهما لم يلتزما بالعزل الصحي المنزلي وخرجا في نزهة من المنزل.

وكانت هذه الجولة السياحية هي هدية دوغلو لبيرين بمناسبة عيد ميلادها الـ 36 الذي صادف 26 فبراير.

ويذكر أن بيرين سات قد أثارت الجدل بعد عرض مسلسلها الجديد "عطية" على نتفليكس بسبب المشاهد الجريئة الموجودة التي قامت بأدائها.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: