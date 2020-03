بيرين سات وزوجها في الحجر الصحي بسبب كورونا!

Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim ♥️ İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün 🙏🏻🎉💖💫 @berenn_saat

A post shared by Kenan Doğulu (@kenandogulu) on Feb 25, 2020 at 11:42pm PST