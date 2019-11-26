جان يمان يتسبب بفوضى في إسبانيا.. ويقدم اعتذاره!

جنون عارم في مطار مدريد في إسبانيا، والسبب زيارة الممثل التركي جان يامان بطل مسلسل "الطائر المبكر"، فقد سافر يامان إلى إسبانيا ليكون ضيفًا في برنامج تلفزيوني. حيث اجتمعت معجبات يامان في المطار لاستقباله، وقد وصل عددهن إلى ما يقارب الـ 2000 معجبة. ولم يستطيع الفنان التركي الوسيم بالمرور بين الحشد إلا بمساعدة الشرطة.

وانتشرت في بداية شهر نوفمبر اشاعات عن ذهاب يامان إلى اسبانيا، فتجمع عدد من معجباته بانتظار وصوله وقد شعرن بخيبة أمل كبيرة عندما علمن أنها مجرد إشاعة، ليطلب بعدها الفنان التركي من جمهوره عدم تصديق أي إشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المرة كانت مختلفة فقد أكد بنفسه خبر ذهابه إلى مدريد في 24 نوفمبر.

وقام يامان بنشر فيديوهات وصوله إلى مدريد مع اعتذاره لعدم تمكنه من التواصل مع الجميع والتقاط بعض الصور معهم، فقال: "شكرًا جزيلًا مدريد، إنه لأمر جنوني، هذا الحشد الكبير في المطار، فقد واجهت الشرطة وقتًا عصيبًا للغاية، شعروا بالتوتر الشديد أثناء محاولتهم مساعدتي، بالنسبة لي فأنا أود أن أعانقكم جميعًا، آسف على تدخلاتهم".

وقد رجح بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي سبب سرعة يامان بغادرة المطار هي التصرفات الغربية التي قامت بها بعض المعجبات من سحب لشعره وملابسه.

ولم يكن المطار المكان الوحيد الذي احتشد فيه معجباته، فعند وصوله إلى الفندق كان هناك عدد كبير من جمهوره في انتظاره، وقد نشر عبر خاصية الستوري في انستغرام اعتذار إلى معجبينه الذين تواجدوا هناك، وقال: "أنا أسف لكل من انتظر أمام الفندق لساعات لرؤيتي، فقد كانت رحلة مرهقة وكنت بحاجة إلى النوم، آمل أن أعوضكم قريبًا".

وتعد هذه زيارة يامان الأولى لإسبانيا بعد عرض مسلسل "الطائر المبكر" الذي كان له ضجة كبيرة هناك، ولكنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ما حدث في اسبانيا، فعند زيارته لايطاليا واليونان كان هناك عدد كبير من المعجبات في انتظاره في المطار وعند الفندق الذي يقيم فيه.

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