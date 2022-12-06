جدول حفلات الساهر مكتظ في ديسمبر و رأس السنة يحييها في...

يحيي المطرب العراقي كاظم الساهر حفلاً غنائيًا في بيروت، ليلة رأس السنة يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومن المقرر أن يقدم كاظم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة. وتنوعت فئات أسعار تذاكر حفل الساهر خلال عدة فئات، أقلها 100 دولار و أعلاها 300 دولار.

كما و يستعدالساهر لإحياء عدة حفلات أخرى على مدار شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومنها حفلة في الدوحة في قطر يوم 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في دولة قطر، ثم يتجه لإيحاء حفلين جماهيريين يومي 23 و24 ديسمبر/كانون الاول في (أوبرا دبي).