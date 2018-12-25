آمال ماهر

طرحت الفنانة المصرية آمال ماهر جديدها أغنية "إديني فرصة" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، والتي قاربت على تحقيق مليون مشاهدة منذ طرحها، حيث تعاونت فيها مع الملحن الشهير عمرو مصطفى وكتب لها كلمات الأغنية تركي آل الشيخ.

وما لفت نظر متابعي ومحبي الفنانة المصرية هو عودتها للتعاون مع تركي آل الشيخ الذي كتب لها كلمات هذه الأغنية، حيث انتشرت في الفترة الماضية شائعات وأخبار عدة عن وقوع خلافات فنية فيما بينهما، لذا كان العديد قد تفاجأ عندما قرأ اسم آل شيخ ضمن الأشخاص القائمين على هذا العمل.

الجدير ذكره أن منذ فترة شهرين كتبت آمال ماهر أنها تعرضت لتهديدات وشتائم من قبل أحد الأشخاص دون ذكر الاسم، إلّا أن الجميع تكهن وقتها أنها الشخص المسؤول عن ذلك هو تركي آل الشيخ، وأيضًا انتشرت في وقت من الأوقات شائعة أخرى تفيد اختفائها وتعرضها للضغط من قبل آل شيخ بعدم الظهور إعلاميًا إلّا أنها خرجت فيما بعد ونفت ذلك بطريقة ساخرة عبر حسابها على موقع تويتر.