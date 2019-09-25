جديد عمرو دياب "متغيّر" وعودة للتعاون الفني مع أسماء لامعة في مجال التأليف والتلحين

كشف الفنان المصري عمرو دياب عن خامس أغنية من ألبومه الجديد "أنا غير"، والتي حملت اسم "متغيّر"، حيث قام بمشاركة الخبر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، وشوّق الجمهور لسماع أحدث أعماله الفنية التي لا زالت لم تطرح بشكل رسمي.

ويعود الفنان عمرو دياب من خلال "متغيّر" لإحياء التعاون الفني بينه وبين أسماء مميزة في عالم التأليف والتلحين، حيث شارك في الأغنية المؤلف أيمن بهجت قمر، والملحن وليد سعد، وهو أول لقاء يجمع الثلاثي بعد 18 عامًا من آخر عمل "لو كان يرضيك" و"لسه بتحبه يا قلبي".

وشارك المؤلف أيمن بهجت قمر الخبر عبر حسابه على فيسبوك، كتعبير عن فرحته بهذا التعاون الفني وكتب قائلًا: "من بعد لسه بتحبه يا قلبي ولو كان يرضيك تفضل كده قدامي وبعد تقريبا 18 سنة.. أنا ووليد سعد تاني مع عمرو دياب".

الجدير ذكره وبحسب ما ذكرته عدة مصادر، من المقرر أن يطرح عمرو دياب الألبوم كاملًا مطلع الشهر المقبل، حيث طرح حتى الآن 5 أغاني بشكل رسمي ومن بينهم "أنا غير" و"بحبه" و"يوم تلات".

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