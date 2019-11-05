جديد هشام عباس (عامل ضجة) في الأسواق

طرح اليوم المطرب هشام عباس ألبومه الجديد فى الأسواق وعلى (يوتيوب) وجميع المتاجر الإلكترونية ويحمل اسم (عامل ضجة) الذي يقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات بها العديد من المفاجآت.

وعلق هشام عباس، على صورة ألبومه قائلًا: (ألبومي الجديد .. سيجد عشاق الـ CD هذا الألبوم إن شاء الله في السوق).

الألبوم يضم 11 أغنية هي: (عامل ضجة) كلمات أسامة محرز وألحان محمد النادي وتوزيع موسيقي توما و(خليك هنا) كلمات محمد جمعة وألحان محمد النادي وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم و(شاري بالغالي) كلمات حسن عطية وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما و(الفترة اللي فاتت) كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هاني ربيع و(اهربي) كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هاني ربيع و(حذرتك) كلمات وألحان عزيز الشافع وتوزيع موسيقي توما وغيرها، حسب اليوم السابع.