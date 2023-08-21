جريمة في الذاكرة ثالث أعمال المخرج السوري السدير مسعود - بطولة آسر ياسين وصبا مبارك

استطاع المخرج السوري السدير مسعود نجل الفنان القدير غسان مسعود من إثبات نفسه في مجال الإخراج بالرغم من مشواره القصير جدًا وتقديمه لعملين فقط.

جريمة في الذاكرة ثالث اعمال السدير مسعود في التلفزيون

تمكن السدير مسعود من تحقيق نجاحًا كبيرًا في مجال الإخراج من خلال المسلسل السوري قيد مجهول الذي جمعه بمواطنه باسل خياط وعبدالمنعم عمايري، والمسلسل المصري منعطف خطر الذي جمعه بالفنان باسل خياط للمرة الثانية والفنان المصري باسم سمرة.

وبهذا الخصوص أشارت بعض الأنباء إن السدير من المفترض إن يعود للإخراج في تجربة فريدة من نوعها، حيث سيتعاون مع منصة نتفليكس العالمية لتعريب مسلسل مكسيكي.

وتعاقدت منصة نتفليكس مع السدير من أجل تولي دفة إخراج مسلسل سيحمل اسم "جريمة في الذاكرة" مقتبس عن المسلسل العالمي Who Killed Sarah "من قتل سارة".

وبحسب بعض الاخبار المسربة فإن بطولة المسلسل ستكون من نصيب الفنان المصري آسر ياسين والفنانة صبا مبارك والفنانة شيرين رضا.

ومن قتل سارة هو مسلسل مكسيكي ينتمي إلى الجريمة مكون من 3 اجزاء، حيث يخوض أبطال العمل رحلة طويلة مليئة بالغموض للبحث عن قاتل سارة.

تجارب السدير مسعود الإخراجية:

لفت مسعود الأنظار إلية في تجربته الأولى من خلال المسلسل السوري القصير قيد مجهول الذي شارك في بطولته باسل خياط وعبدالمنعم عمايري وحقق الكثير من النجاج الجماهيري.

أما التجربة الثانية توجه السدير إلى الدراما المصرية من خلال مسلسل منعطف خطر، من بطولة باسل خياط، باسم سمرة، سلمى أبو ضيف، ريهام عبدالغفور.