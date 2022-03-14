جزء جديد من برنامج "من سيربح البونبون".. فهل يعود أحمد حلمي؟!

انتشرت أخبار تفيد أن برنامح الأطفال "من سيربح البونبون" سيعود في جزء جديد بعد مرور ما يقرب الـ 18 عام على عرضه.

كشف مخرج البرنامج إيهاب أبو زيد أنه تعاقد لبدء تصوير الجزء الثاني من البرنامج بعد شهر رمضان المبارك، ولفت أن مقدم البرنامج سيكون مفاجأة للجميع، وأضاف أن شكل البرنامج سيكون مختلفًا نظرًا للتطور التكنولوجي الذي سيناسب الجيل الحالي وثقافته.

والجدير بالإشارة إلى أن الفنان المصري أحمد حلمي كان مقدم البرنامج في جزئه الأول، والذي حصد على شهرة كبيرة ونجاح ضخم في تلك الفترة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الأخبار، فقد رأى البعض أن عدم تواجد أحمد حلمي لتقديم البرنامج سيفشل العمل، وكتب أحدهم: "البرنامج مش عيبقي حلو منغير أحمد حلمي وبتفاصيله بتاعت زمان البسيطه الحلوه لو اتغير تفاصيل فيه دي عيبقي مش حلو ويعتبر برنامج تاني مش من سيربح البنبون".

وأضافت إحداهن: "احنا مش عاوزين حد يقدمة غير احمد حلمي".

وأعربت إحدى المتابعات عن حماستها، وكتبت: "مستنيه بفارغ الصبر ، ومتأكده أنه هيبقى حاجة عظيمة .. الاستاذ القدير ايهاب أبو زيد مبدع دايماً".