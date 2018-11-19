جليلة المغربية

نشرت المغربية جليلة والتي ادعت بأكثر من مناسبة أن الفنان تامر حسني يُلاحقها وان زوجته بسمة بوسيل قامت باحتطافه منها فيديو جديد تُطالب من خلاله بوسيل ان تُبعد زوجها عنها.

وكشفت جليلة في الفيديو أنها تتعرض لحرب شرسة من قبل المتحول الجنسي هيفا ماجيك وذلك بطلب من بسمة بوسيل والتي دفعت له مقابل هذا الأمر، وقالت ان عدد من الشواذ والمتحولين أرسلتهم بوسيل لمحاربتها.

وفجرت جليلة مفاجأة مؤكدة أنا ما زالت تتلقى الرسائل من حسني والذي يتوسل إليها من أجل العودة له، كما وطالب زوجته بوسيل بمحاولة الانتباه له، قائلة ان الرسائل لديها وتستطيع أن تُظهرها بأي وقت.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع ما نشرته جليلة، ففي الوقت الذي اكد بعضهم على ما قالته مطالبينها بنشر الرسائل، اكد عدد كبير ان جليلة تسعى للشهرة من وراء مواطنتها بسمة بوسيل، وانها هي من اختلقت كل هذه القصة محاولة منها للإيقاع بين بوسيل وحسني، مطالبينها بإظهار الرسائل والتاكيد انها من حسني في حال كانت موجودة بالفعل.

وعلى صعيد آخر رُزق الزوجان تامر حسني وبسمة بوسيل مؤخرًا بطفلهما الثالث آدم وهو الأمر الذي ؤكد متانة علاقتهما.

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