جمال ابنتا عبد المنعم عمايري وأمل عرفة يلفت الأنظار.. والجمهور "تشبهان والدتهما"

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه ابنتا النجمان السوريان المنفصلان "عبد المنعم عمايري" و "امل عرفة".

ابنتا عبد المنعم العمايري وأمل عرفة تلفتان الأنظار بإطلالاتهما الجميلة

لفتت كل من سلمى ومريم وهما ابنتا النجم السوري "عبد المنعم عمايري" و زوجته السابقة "أمل عرفة" الأنظار اليهما خلال حفل زفاف المصمم السوري وسيم كعدان، حيث كانتا برفقة والدتهما الفنانة السورية "امل عرفة".

وتفاجأ الجمهور بان الفتاتين أصبحتا شابتين جميلتين حيث ظهرتا وهما ترتديان فستانين ناعمين إحداهما اختارت اللون الأزرق بينما الأخرى اختارت اللون الزهري.

كما اعتمدت كلتاهما على مكياج واكسسوارات ناعمة أبرزت جمال ملامح وجههما.

ردة فعل الجمهور على الفيديو

وانتقل المتابعون إلى قسم التعليقات للتعليق على الفيديو الذي ظهرت فيه أمل عرفة برفقة ابنتيها، وأكّد الجمهور بان الفتاتين تشبهان والدتهما بشكل كبير، فقال أحد المتابعين: "كتير صايرين يشبهوا أمهن".

بينما أضافت متابعات أخريات على مقطع الفيديو بقولها: "ماشاء الله شو كبرانين وحليانين هالصبايا الحلوات".

يُشار إلى أن امل عرفة وعبدالمنعم عمايري كانا قد صدما جمهورها باعلان انفصالهما بشكل مفاجئ بعد سنوات من الزواج، الا انهما حرصها على ابقاء الصداقة بينهما