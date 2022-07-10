جمال سنان يرد على سيرين عبدالنور: ادعاءات بغرض الاستفادة من نجاح المسلسل

رد المنتج اللبناني جمال سنان مالك شركة ايغلز فيلم للانتاج على تصريحات الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور حول مسلسل للموت التي أطلقتها اخيرًا في بيان وصف بـ "القاسي اللهجة"

بيان جمال سنان حول تصريحات جمال سيرين عبدالنور

أطلق المنتج جمال سنان بيان شديد اللهجة وقال في بيانه: " يهم الشركة كما يهم المخرج فيليب أسمر، والكاتبة ندين جابر وفريق عمل مسلسل (للموت) أن ينفوا كل ما قيل مؤخراً، وأن يؤكدوا جازمين بأنّ الادعاءات والروايات التي تم بثها بغرض الاستفادة من نجاح المسلسل الساحق، ليست دقيقة وفيها تحوير للحقائق

وتابع البيان: " الجميع يؤكد على أن مسلسل "للموت" الذي عرض على موسمين في رمضان 2021 ورمضان 2022، ولا يزال بكل فخر وامتنان حديث الناس، أحضرته الكاتبة نادين جابر وعرضته على المنتج جمال سنان قبل سنوات، بدون حاجة لوسيط أو طرف ثالث، واتفقا معاً برفقة المخرج فيليب أسمر على تنفيذه، بعد إجراء بعض التعديلات في مضمون حكايته وأسماء شخصياته، بإشراف فريق Eagle Films المعني فقط"

وأردف البيان: " كان من المنويّ في بادىء الأمر أن يُنتج المسلسل خارج رمضان، لكن تقرر بعد ذلك أن يكون (للموت) حصان الشركة الرابح في المنافسة الرمضانية، فانطلق العمل على تنفيذ المشروع وبعد مشاورات بين المنتج والمخرج والكاتبة، أسندت البطولة النسائية لكل من ماغي بو غصن ودانييلا رحمة وتم الاتفاق معهما، وانطلقت عجلة العمل بشكل طبيعيّ. وكل ما يقال عدا ذلك هو محض افتراء، وعليه تكون التصريحات وطريقة صياغة المعلومات في المقابلات وطرحها للرأي العام، هدفها التضليل، وهو كلام غير شفاف وغير مهنيّ

سيرين عبدالنور تفجر مفاجأة حول مسلسل للموت

أطلقت الفنانة اللبنانية عدد من التصريحات النارية التي فجرت فيها مفاجأة في تصريح له مع اي تي بالعربي حيث قالت أن شخصية سحر في مسلسل للموت كانت لها منذ البداية وان المسلسل كان اسمه الجوزاء

وأضافت سيرين عبدالنور انها هي من اختارت اسم سحر للشخصية حيث ان اسمها كان في البداية "لمى" وهي من اختارت اسم سحر وأنها تفاجأت بذهاب الدور للفنانة اللبنانية ماغي بوغصن بعد ان ذهب العمل إلى شركة ايغل فيلمز