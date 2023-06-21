جمهور كارول سماحة غاضب منها: (عيب احترمي زوجك!!)

البوابة-تعرضت الفنانة كارول سماحة للانتقادات اللاذعة بعد نشرها بوستر أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان (نسخة مني)، عبر حسابها الرسمي بموقع (انستغرام)، وعلقت: (وبطفي عيوني تعيشوا عيونك، نسخة مني الأربعاء 21|6|2023 على قناتي على يوتيوب وكل المواقع الموسيقية).

ويظهر في البوستر بطل كليب الاغنية وهو يضع رأسه على صدر كارول سماحة مما اثار الاستياء و حالة من الجدل بين متابعيها .

وجاء في التعليقات على البوستر:(مدام كارول .. بما ان الفن رسالة و كدة ..ممكن حضرتك تقوليلنا اي الرسالة اللي بتوصليها بالصورة الوسخة دي !!، و ليه كدة كنا بنحترمك، عيب احترمي زوجك، بقالك عشر سنين معملتيش فيديو كليب يوم ما تعملي تعملي كدة ياريتك ما عملتي).



