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جمهور كارول سماحة غاضب منها: (عيب احترمي زوجك!!)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 21 حزيران / يونيو 2023 - 04:09
كارول سماحة
كارول سماحة

البوابة-تعرضت الفنانة كارول سماحة للانتقادات اللاذعة بعد نشرها بوستر أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان (نسخة مني)، عبر حسابها الرسمي بموقع (انستغرام)، وعلقت: (وبطفي عيوني تعيشوا عيونك، نسخة مني الأربعاء 21|6|2023 على قناتي على يوتيوب وكل المواقع الموسيقية).

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كارول سماخة

ويظهر في البوستر بطل كليب الاغنية وهو يضع رأسه على صدر كارول سماحة مما اثار الاستياء و حالة من الجدل بين متابعيها .

وجاء في التعليقات على البوستر:(مدام كارول .. بما ان الفن رسالة و كدة ..ممكن حضرتك تقوليلنا اي الرسالة اللي بتوصليها بالصورة الوسخة دي !!، و ليه كدة كنا بنحترمك،  عيب احترمي زوجك، بقالك عشر سنين معملتيش فيديو كليب يوم ما تعملي تعملي كدة ياريتك ما عملتي).


 

كلمات دالة:كارول سماحة

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