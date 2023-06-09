كارول سماحة متهمة بـمحاولة(ركوب الترند) بعد هذا الموقف على المسرح

البوابة-تصدر اسم الفنانة اللبنانية كارول سماحة (ترند) موقع التواصل الإجتماعى (تويتر)، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تعرضت لموقف محرج قبيل حفلها الأخير في أربيل العراقية، الذي أقيم منذ أيام قليلة.

و قد أظهر مقطع فيديو، نشر على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة دخول كارول سماحة من الباب، لكنها تعثرت وكادت تقع أرضاً، غير أنها تمالكت نفسها، وقابلت الموقف بالضحك.

و نشرت كارول سماحة الفيديو عبر حسابها عبر تطبيق (انستغرام) ، لكنّ الجمهور كان له رأي آخر فيه، حيث اتهمها بعضهم بالتمثيل، وقال آخرون إنها فنانة (كبيرة” ولا يليق بها هذه التصرفات، لمجرد أنّها تريد أن تصعد الترند).



