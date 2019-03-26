مريم أوزرلي

تعرضت الفنانة التركية مريم أوزرلي الشهيرة بـ"السلطانة هويام" إلى هجوم حاد، من قبل متابعيها وجمهورها، بسبب "كِبر فمّها"، والذي اعتبره العديد تشويهًا لجمالها وعيبًا خطيراً يجب عليها معالجته.

ونشرت "أوزرلي" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة لها، ظهرت خلالها سعيدة ومُبتهجة، ما جعلها تضحك بفتح كامل "فمّها"، ما عرضها للسخرية من ناحية والانتقاد من ناحية أخرى، والنصيحة أيضًا باللجوء إلى عمليات التجميل.

وعلّق متابعو "أوزرلي"، قائلين: "كل دا بوق .. بوقك الواسع دا بيدمر جمالك.. حاولي متفتحيهوش كتير وأقفليه دايما عشان تفضل السلطانة هويام في عيوننا على طول"، و"صحيح وسعان بؤقك دا مش لطيف أعملي عمليه تجميل وظبطيه"، و"جميلة جدا ولكن بؤقك محتاج عناية أكتر من كده"، و"يا سلطانة هويام كلنا بنحبك بس دا مش بوق دا كدا قعر حلة"، و"متضحكيش تاني يا سلطانة هويام عشان الدنيا باظت أوي بفتحة بوقك دي"، و" روووعة بس لو تقفلي بوقك هتبقي أجمل مليووون مرة".

وكانت مريم أوزرلي قد نفت خضوعها لأي عملية تجميل، موضحةً أنها بعدما توقفت عن التدخين وخسرت الكثير من الوزن، بعد مسلسل "حريم السلطان"، تغيّر شكلها قليلاً لكنها تشعر الآن بأنها أفضل.

جدير بالذكر أن "أوزرلي" اعتذرتْ عن الاشتراك في فيلم "لص بغداد"، بطولة النجم المصريّ، محمد إمام، لاشتراطها الحصول على أجر مرتفع جدًا، وباليورو، الأمر الذي دفع بالشركة المنتجة للفيلم، إلى البحث عن بطلة أجنبية أخرى، للقيام بالدور الذي كان من المقرّر أنْ تجسّده النجمة التركية.

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