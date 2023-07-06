جمهور نجوى كرم غاضب.. قناة لبنانية تجاهلت ذكر اسمها من بين المشاركين في مهرجان جرش

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد تجاهل قناة MTV اللبنانية ذكر اسمها كأحد المشاركين في مهرجان جرش الدولي، وذكر اسم الفنان السوري جورج وسوف كواحد من نجوم لبنان.

قناة لبنانية تتجاهل اسم نجوى كرم

في التفاصيل، كشفت قناة MTV معلومات جديدة عن مهرجان جرش للثقافة والفنون بحسب ما أعلن عنه المدير التنفيذي للمهرجان، أيمن سماوي، إذ أوضحت المذيعة أن للنجوم اللبنانين الحصة الأكبر من الاحتفال الضخم معددة أسماء بعض المشاركين من بينهم: وائل كفوري، وجورج وسوف، وراغب علامة، وجورج نعمة، وعبير نعمة، دون ذكر لاسم نجوى كرم.

جمهور نجوى كرم يعربون عن غضبهم

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم من تجاهل ذكر نجوى كرم من بين الفنانيين اللبنانين، فكتبت إحداهن: "مع العلم انو لما بنقول جرش بنقول نجوى كرم و العكس صحيح ..بش بصراحة نجوى اشرف و انظف من انو ينذكر اسمها من تم شبه انسانة بها الشكل مع احترامي لخلقة ربنا بس شوفو هالذات و هالصفات عنجد كتير تشيب و قال شو جورج وصوف لبناني..معلومة حتى ال MTV بحد ذاتها اسم نجوى كرم ساهم بانتشارها".

وأضافت أخرى: "د ما جربتوا تغطوا على اسم نجوى كرم رح يبقى ساطع وعامي قلوبكم ❤️ فنانة لبنان الاولى ما تحتاج دعمكم الخايس".

موعد حفل نجوى كرم في مهرجان جرش

ويُشار إلى أن شمس الأغنية نجوى كرم ستحيي حفلًا غنائيًا على المسرح الجنوبي في مهرجان جرش بتاريخ 28 تموز 2023.

وستنطلق فعاليات مهرجان جرش بدورته الـ37، والذي ايقام سنويًا في مدينة جرش الأثرية الرومانية، شمال العاصمة الأردنية عمان، بتاريخ 26 يوليو، وسيستمر لغاية 5/ 8 ولمدة 11 يوما.

ومن بين المشاركين في المهرجان: السوبر ستار راغب علامة، وملك الرومانسية وائل كفوري، وفنان العرب محمد عبده، والفنان التونسي صابر الرباعي، والنجم المصري هاني شاكر، وصوت الأردن عمر العبداللات، وديانا كرزون، وغيرهم الكثير.

