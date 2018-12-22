جنات في القاهرة ليلة رأس السنة و حفلتين بالجملة

جنات في القاهرة ليلة رأس السنة

تحيي المطربة المغربية جنات حفلين غنائيين في ليلة رأس السنة، يوم الإثنين الموافق ٣١ ديسمبر /كانون الاول الجاري.

وتحيي جنات حفل في فندق (the guard) بمنطقة مصر الجديدة، ثم تنتقل إلى القلعة لإحياء حفلها الثاني المقرر إقامته في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي لرأس السنة، حسب موقع صدى البلد.

جدير بالذكر أن ليلة رأس السنة ستشهد إحياء حفلات غنائية عديدة لنجوم الطرب في عدد كبير من فنادق مصر، من بينهم هاني شاكر، وحكيم، وساموزين، ورامي صبري، ونيكول سابا، وغيرهم، إضافة إلى حفلات الراقصات الشهيرة ومنهم جوهرة التي تحيي ٤ حفلات في ليلة واحدة.