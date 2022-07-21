جنى دياب بقميص نوم مثير في حفل ميلادها.. والمتابعون يسخرون



احتفلت جنى دياب ، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، بعيد ميلادها في حفل أقيم بإحدى المطعام، حضره أصدقائها المقربين.

جنى دياب بقميص النوم

وشاركت جنى دياب متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" سلسلة صور تجمعها برفقة الأصدقاء، معظمها لم يكن واضحًا، وعلَّقت: "شكرًا لكم لأفضل عيد ميلاد.. العديد من الصور في الطريق".

ولفتت إطلالة جنى أنظار متابعيها، فقد ارتدت فستانًا وردي من قماش الساتان المُزيَّن بقماش الدانتيل الأبيض ناحية الصدر، حيث بدا أشبه ما يكون بقميص للنوم؛ ما اثار سخرية متابعيها، مُشيرين إلى أنها أخطأت بين غرفة نومها والحفلة.

وعلَّقت إحدى المتابعات: "بتصوري بتلفون ارضى 😂😂بقميص النوم اللي انتي لابساه دا"، وكتبت أخرى "لابسة قميص النوم من خزانة مامتك"، وأضافت أخرى متسائلة عن رأي والدها عمرو دياب "حد يفهمها ان البتاع اللي هي لابساه ده بتاع اوضه النوم بس ابوكي فين يابت جاتكم القرف مليتوا البلد".

وسابقًا، أثارت جنى الجدل بنشرها مقطع فيديو ظهرت فيه تقبل حبيبها على وجنته، بعدها شاركت عدة صُور لهما معاً من الواضح أنها داخل منزل خاص أظهرت حبيبها وهو نائم وفي لقطة أخرى كان في المطبخ.

مرض جنى دياب !

وكانت جنى قد كشفت عن مرضها الذي سبب حياتها لجحيم، إذ شخصت باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط والمعروف بـ (ADHD).

في البداية شاركت جنى منشور عبر حسابها جاء فيه: "أنا جنى دياب، لقد بدأت دراستي في مدرسة كوينز جيت منذ الصف الثامن وللأسف نُصحت بمغادرتها في السنة الثانية عشرة، بسبب تشخيصي باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط...حتى خلال الحصص الصفية كنت أشاهد الطلاب مستمتعين ويسجلون الملاحظات، لكنني لم أكن مثلهم، وكنت دائماً ما أطلب منهم إعادة شرح ما تم شرحه، ولم أقصد حينها إلهاء الطلاب أو الكسل، بل كان السبب اضطراب نقض الانتباه مع فرط النشاط".

وأكدت دياب أن المدرسة لم تدعمها بسبب تأخرها في تسليم الوظائف الدراسية وعلاماتها المتدنية مما دفعهم لنقلها إلى مدرسة أخرى مُختصة بمثل هذه الحالات، وبيَّنت أن نقلها لمدرسة مختصة بصعوبات التعلم أثر على صحتها العقلية بشكل كبير، وجعلها تحتقر نفسها لما هي عليه، لكنها في النهاية حصلت على دبلوم في الغناء من جامعة BIMM، والآن هي في السنة التأسيسية في جامعة Goldsmiths وتدرس الأدب الإنجليزي وتحقق علامات عالية، كما تحاول الحصول على دراسة علم الاجتماع في جامعات الكبرى مثل نوتنغهام وبريستول.